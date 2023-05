Önpusztításból jeles

Van itt más is. A nyugati hatalmak eddig 13 596 szankciós lépéssel sújtották Oroszországot. Ez több, mint amennyi büntetőintézkedést hoztak együttvéve Irán, Kuba és Észak-Korea ellen az elmúlt évtizedekben. Felfoghatatlannak hangzik, de igaz. Oroszország gazdasága azonban nem omlott össze. A Nyugatnak érdemes lenne magához térnie, mert a világ másik fele (lélekszámban ráadásul a nagyobbik) nem fordított hátat Moszkvának.

A gazdasági globalizmus egybeöntötte az országokat. Ami neked van, az nekem nincs, de adok neked cserébe olyat, ami neked nincs, de nekem van. Le lehet törölni a porondról egy óriást, le lehet mondani egy végeláthatatlan mennyiségű nyersanyagforrásról büntetlenül? Mert nagyon úgy tűnik, hogy valaki ezt hiszi. Ehhez pedig többen is asszisztálnak. Mégpedig akár azon az áron is, hogy egy lokális konfliktus világháborúvá szélesedjen. Ébresztő, nem kevesebb a tét! A nukleá­ris energia nem játék. Olyan technika van az ember kezében, amelyhez erkölcsileg biztosan nem ér fel. Azzal fenyegetőzünk, amit valójában nem is ismerünk. A véges gondolkodás nem tudja realizálni a végtelen energiát. Csak hisszük, hogy uraljuk.