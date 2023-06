Gátlástalan EU-fősodor

E hét elején már másról szólnak a hírek. Eva Kailinak, a zsákszámra mért katari csúszópénz elfogadásával vádolt görög szocialista EP-képviselőnőnek nemcsak feloldották a házi őrizetét, de most már szavazni is bejárhat munkahelyére, az Európai Parlament strasbourgi épületébe. Milyen nemes gesztus! A korrupcióban térdig, a bőröndbelsőig érő eurókötegekben pedig bokáig gázló Kaili így akkor is felsorakozhat elvbarátai mellé, ha a T. strasbourgi Házban éppen a magyarországi korrupció kerül majd terítékre. Bármiféle gátlásról a jelek szerint nem nagyon beszélhetünk. Magyarország ellen szavazott például Marc Tarabella, a brüsszeli korrupciós botrány egyik, belga szocialista gyanúsítottja is.