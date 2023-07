Előttünk egy 2016-os uniós csúcson készült kép: talán már sárgulna is, ha nem lenne digitális. Az állam- és kormányfők fotóján nem egy olyan figura látható, aki a migrációs vita és a határkerítés miatt szívesen leckéztette akkoriban hazánkat. Például Werner Faymann volt osztrák kancellár vagy Matteo Renzi, a pökhendi olasz miniszterelnök. De nagy volt rájuk a kabát, idővel eltűntek a politikai süllyesztőben. Elérte most a végzete a holland Mark Ruttét is, aki egyszer úgy fogalmazott: térdre kell kényszeríteni a magyarokat! A napokban ő kényszerült térdre. Négypárti, liberális-jobbközép kormánya összeomlott – micsoda meglepetés: az európai politika gumicsontja, a migrációval kapcsolatos belső nézeteltérések miatt –, tegnap pedig Rutte bejelentette, hogy a várhatóan novemberi előre hozott választások után távozik a holland politikából.