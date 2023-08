Back in the USSR!

A Beatles énekelte még 1968-ban, paródiaként, egy szovjet kém dalaként, aki hosszú amerikai tartózkodás után visszatér a Szovjetunióba, és ott nagyon jó neki… „Well / The Ukraine girls really knock me out / They leave the West behind / And Moscow girls make me sing and shout / That Georgia’s always on / My mind.” (Na, az ukrán csajok teljesen kiütnek / lekörözik a nyugatot / A moszkvai lányoktól pedig csak éneklem és kiabálom / Hogy Georgia jár mindig az eszemben).

Azóta eltelt ötvenöt év, és ugyanezt el lehet énekelni, csak éppen fordítva. Back in the USA – ma ez a paródia! Vissza az Egyesült Államokba, persze szigorúan szigorított vízumkiadási feltételekkel, mert hatalmas a nemzetbiztonsági kockázat ám! De semmiképpen se a Közép- és Dél-Amerikából az USA-ba özönlő ellenőrizetlen tömegekre tessék gondolni, ugyan, dehogy, azokkal nincsen semmi probléma, még akkor sem, ha már 1995-ben azt mondta nekünk az amcsi rendőr, hogy ha bemegyünk Miamiben abba a városrészbe (gettóba), melynek neve Little Haiti, akkor ott magunkra maradunk, mert ők nem jönnek be utánunk, ha bajba kerülünk, és az állam ott nem garantálja a biztonságunkat.