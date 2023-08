Emberfolyó

Németország 2017-től kezdve vált aktívvá Afrikában, Angela Merkel akkori kancellár 2016-tól fogva személyesen próbálta rávenni a nyugat-afrikai országokat, hogy tegyenek meg mindent az illegális migráció megállítására. Amit Európában sikernek és boldogságnak adtak elő, az a fekete kontinensen kétségbeesett könyörgéssé vált, Mutti Merkel azonban nem lett sikeres. A fő migrációs folyosó kiépítése megtörtént, és pont ott, Nigerben húzódik.

Európai országok francia vezetéssel közösen próbáltak stabilitást adni Nyugat-Afrika öt országában, Csádban, Maliban, Mauritániában, Burkina Fasóban és Nigerben. Hétévnyi „terrorellenes akció” után Csádban megölték az elnököt, Maliban kétszer is megpuccsolták a kormányt, Niger pedig most omlott össze, miután előzőleg sikerként elkönyvelték, hogy demokratikus választást követően nem kezdődött polgárháború. Az Oroszország–Afrika-csúcson jelentették be, hogy Moszkva megnyitja 1992 óta zárva tartott nagykövetségeit Burkina Fasóban és Egyenlítői Guineában.

Rengeteg ország és eltérő érdekek, nem csak annak térkép e táj, ki gépen száll fölébe. Az viszont nem kétséges, hogy a világháború tart, csak az újságolvasó ezt nem veszi észre. Az iszlamista szervezetek előretörése, a szervezett illegális migráció, a zendülések és polgárháborúk sokasága mind megfelelő irodákban előre megtervezett események, és valójában senkit se érdekel ezen irodák tulajdonosai közül, hogy hány ember hal meg az akciók következtében.

A Nílus is kicsi erecskéből lesz a sivatagot átszelve történelemformáló folyam, ugyanilyen patakocskák csordogálnak Afrikából észak felé, hogy egyes terveket megvalósítsanak, cserébe egy fekete Mercedesért vagy egy rakomány gépkarabélyért. Csak ezeket a patakocskákat emberek alkotják, és ők úsznak az árral, mert képtelenek ellenállni.