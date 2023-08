Mese az elszigeteltségről

Akárhogy is, de valahogy soha nem a belga–luxemburgi vagy az osztrák–svájci csúcsértekezletektől hangos a világsajtó, noha egy gyékényen árulnak. A diplomáciai munka a magyar fővárosban e napokban – mások mellett – az azeri, a szerb és a török elnökkel, valamint a katari emírrel való tárgyalásokban csúcsosodott ki.

Aki nem látja be ezek jelentőségét, az az elmúlt években a cseh kettőt nézhette ahelyett, hogy maga is meggyőződhetett volna arról, térségünket a háború árnyékában is a migráció és az energiabiztonság kérdései uralják, és ezen országok fontosak ezen ügyekben.

Ha valaki azt hinné mondjuk, hogy a vitán felül liberális Luxemburg tartóztatja fel a kéretlen migránsokat és biztosítja Európa gázellátását, az alighanem téved.

A Momentum plakátját elnézve amúgy mégoly érdekes – vagy álságos – fejleményről van szó ahhoz képest: eszdéeszes (nagy)papáik anno látványosan nem tudtak mit kezdeni a Szent István-i történelmi hagyománnyal, Károlyi Mihályt és Jászi Oszkárt tűzve a zászlajukra.