Fiókba tett demokrácia

Ez önmagában nem baj, a gondolkodás nem kizáró ok a munkaköre betöltéséhez, csak éppen olyan diplomáciai táviratokban van a helye, mint amilyenekből a WikiLeaks kiszivárogtató portál jóvoltából bőven olvashattunk budapesti keltezéssel is. Ellenben Pressmannek a közéletünkben végzett zavarórepüléseire nem tartunk igényt. Most pedig, hogy kiderült, Larry Johnson volt CIA-elemző szerint az amerikai külügy 2022-ben nyíltan az Orbán-kormány megbuktatásán munkálkodott a magyarországi ellenzék pénzelésével, különösen nem. A demokráciát a tengerentúlon üres fogalommá tették, a valóban demokratikus gondolkodást pedig valahová jó mélyre a fiókban.