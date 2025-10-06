Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Káncz Csaba körül elfogyott a levegő. A Szőlő utcai álhírbotrány egyik kirobbantóját lekapcsolták az itteni megbízói. És vajon a külföldiek? A megfelelő hatóságok nyilván tudják erre a választ, legalábbis keresik. Abból, hogy tudjuk – mármint mi, a közvélemény is –, hogy a külpolitikai elemző régebben a brit titkos­szolgálatnak dolgozott, nem következik logikailag sem, hogy az utóbbi időben nem tette. Védekezése – honnan tudhatta volna, hogy a brit hírszerzéshez kapcsolódik a cég, amelytől pénzt fogadott el? – nem tűnik életszerűnek. Az ő nemzetközi rutinjával (Káncz Csaba bő évtizeden át dolgozott a budapesti brit nagykövetségen)

legalábbis gyanítania kellett volna, miért bízza meg bárki is külföldről, ráadásul egy európai és világpolitikai szinten is jelentős országból lényegében bármivel.

Hogy magát magyar újságírónak beállítva lejárató cikkeket írjon a kormányról az itteni sajtóban? Hogy egy baloldali politikus munkatársaként akár államtitkokhoz is hozzáférve Londonba szivárogtasson? Az Igazságügyi Minisztérium a Szőlő utcai ügyben készített jelentése szerint Káncz „a 2015–2017-es időszakban (megszakításokkal) a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének (Molnár Zsolt, MSZP) tanácsadójaként a zárt üléseken is rendszeresen részt vett”. A kérdésekre a pontos választ egy szűk kör tudhatja. Az angol stílust figyelembe véve arra biztosan nem terjedt ki a megbízatása, hogy tavaly borzalmas, kegyeletsértő módon emlékezzen meg Potápi Árpád János államtitkár haláláról.

Még az 1990-es években történt, hogy egy ismerősöm (később viszonylag ismert közszereplő) az egyik észak-afrikai ország budapesti nagykövetségén kapott munkát. Ez sajtófigyelésből, tárgyalási felkészítő anyagok írásából, alkalmi tolmácsolásból állt. Ismerősöm nem túl hajtós diplomatákról, kényelmes munkaidőről, jó fizetésről, kellemes budai körülményekről számolt be. Feltettem magamnak a kérdést: vállalnék-e állást én magam valamely külföldi ország itteni képviseletén? Arra a következtetésre jutottam: a magyar belpolitikai viszonyok alakításában kiemelten érdekelt államén bizonyosan nem. Ezek közé tartoznak a nagyhatalmak, valamint több szomszédunk is. Nem kell minden ágy alatt kémeket látni csak azért, mert túl sok B kategóriás amerikai filmet néztünk. De aki több mint tíz éven át dolgozik egy brit nagykövetségen, és egyetlen hírszerzőt sem vél felfedezni, az vagy nagyon ostoba – ebben az esetben viszont aligha nyúltak volna utána –, vagy csak játssza a vakot.

A magyar Btk. szerint „az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Súlyos esetben a büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.

Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig (háború idején két évtől nyolc évig) terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Akinek pedig ilyen tevékenységekről tudomása van, és elmulasztja értesíteni a hatóságokat, az – a gyanúsított hozzátartozóit kivéve – bűnpártolásért vonható felelősségre, és két év börtönt kockáztat.