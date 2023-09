Kísért az SZDSZ szelleme

Mert a jelenlegi városvezető minden tekintetben épp az ellenkező tulajdonságokkal bír. Tökéletesen alkalmatlan bármiféle politikai tevékenységre, felelősséget soha semmiért nem vállalt még életében, képességei alapján a tyúkólat nem bíznánk rá, nemhogy az országot. Egyedül legitimitása megkérdőjelezhetetlen, ám annál érthetetlenebb, miért nem számít semmit több mint háromszázezer budapestinek az alkalmasság, amikor lakóhelye első emberére szavaz. Ezt majd megfejtik a jövő politológusai, de

az egyre nyilvánvalóbb, hogy Karácsonynak rohamosan romlanak az esélyei az újraindulásra.

Az egykori szabad madarak aktivizálódása ugyanis számára akár selyemzsinórként is felfogható, ha azok tényleg komolyan gondolják a felsorolt tulajdonságokat, amelyeket Demszky nélkülözhetetlennek tart egy főpolgármester esetében. Különösen cinikus, amikor angol nyelvű tárgyalásait, előadásait emeli ki egyik fő pozitívumaként saját városvezetői tevékenységének, miközben Karácsony Gergely ebbéli teljesítményén még hívei is lehajtott fejjel mosolyognak.

A csúcs viszont az, amikor a libernyák legendárium alaptézisét mondja fel kissé már reszkető fejű professzorként a négyes metró keresztapja. Ezt idézzük is ide szó szerint:

Itt van ez a borzalmas autokratikus rezsim, amely tönkreteszi az országot, visz kifelé minket az Európai Unióból, oroszbarát, és még sok mindent el lehet róla mondani, vagy maffiaállamnak is lehet nevezni, ahogy azt Magyar Bálint teszi. Ezzel szemben van egy tiszta, korrupciómentes főváros, amelyet ez a rezsim minden áron tönkre akar tenni, de nem sikerül neki. Ennek a vezetője az ellenpontja ennek a rendszernek, de nem pártpolitikusként, hanem főpolgármesterként. Ha lenne ehhez elegendő karizma, program, tehetség és kabinet, akkor Budapest vezetője természetes kihívója lehetne Orbán Viktornak és a rezsimnek.

Karizma nincs, program és tehetség nincs. Ellenben van félmilliárd forint kampánypénz és egymilliárd forintnyi, Soros Györgytől a fővárosi önkormányzathoz guruló dollár, amivel a forgalmi dugók koronázatlan királya nem tud elszámolni. Ennyit a tisztaságról és a korrupciómentességről.

Szóval ismét elindult a casting. Jókat fogunk kacagni.

Borítókép: Demszky Gábor Budapest volt, és Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármestere (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)