Soros, az antiszemita

Soros Györgynek persze nincsenek effajta kétségei. Ő kezdettől fogva gyűlöli Izrael államot, ahogyan gyűlöl minden nemzeti, vallási közösséget. Egyidejűleg pénzeli a befolyása alá hajtható szervezeteket, kormányokat, hatóságokat. Mert ettől kerek az ő világa.

A zsidónak született milliárdos most fizet azért, hogy zsidókat gyilkoljanak meg Izraelben.

Becstelen gazember ő is, de az Európai Unió vezetése is, amely a terrorakció óta is „segélyezi” a Palesztin Hatóságot, rajtuk keresztül pedig azokat, akiket már nem látunk, mégis ismerünk. Valójában minden kiküldött dollár, minden csekk, minden táska pénz azért áramlik oda, hogy az iszlám legyűrje a judaizmust. Ha valaki erre azt mondja, hogy túlzás, szerintem gondolkodjon egy kicsit.

Garantálom, hogy egyetlen mentő körülményt sem talál majd, így közösen kimondhatjuk: Soros György a zsidóság ellensége. Azért dolgozik, hogy a zsidó embereknek ne legyen „nemzeti otthonuk”, ne legyen egy zsebkendőnyi földjük, hogy félelemben, rettegésben éljenek.

Mert a pénzkaszt, a spekulánsipar már csak ilyen. Aki pedig nem ilyen, összetart. Mi is összefogunk a hazájukat védő zsidókkal, hiszen egy a sorsunk, egy a jövőnk.

Amiért Izraelben most küzdenek, az ma már – a globalizmus következtében – az európaiak ügye is. Teljesen elment az esze annak, aki nem hiszi el, hogy a terroristák mindenkit elérnek, hogy a mi gyerekeinket soha nem rabolhatják el, s bennünket, magyarországi magyarokat, zsidókat, más embereket nem vadászhatnak le a saját otthonunkban. Valójában mindez azért nem következett be eddig, mert a hazánkat nemzeti kormány vezeti.

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy zsidók és palesztinok borzalmas bűnöket követtek és követnek el egymás ellen. És a történet nem most kezdődött, hanem nagyjából a második világháború után. Hogy mire jutnak egymással, azonban mégsem közel-keleti belügy.

A magyar jobboldal azt mondja, hogy most Izraelnek van igaza.

Akkor is, ha az igazság bonyolult, akkor is, ha a palesztinoknak is akad jócskán igazságuk. Akkor is, ha éppen minket, a magyar jobboldalt átkoztak, fenyegettek olyan zsidó származású baloldaliak ebben az országban, akiknek már semmi közük a zsidósághoz, de erkölcsi eligazítást tartanak másoknak mindenféle ügyekben. Miközben a gyilkosok százával-ezrével koncolnak fel nőket, gyerekeket, öregeket Izraelben.

Igen: megvédjük zsidó honfitársainkat és a hazafias izraeli zsidóságot. A hazátlan, globalista, áruló baloldallal azonban képtelenség együtt halottakat árulni. Aki nem hisz a szülőföldben, a családban, a nemzetben, a vallásában, inkább arra adjon magyarázatot, hogyan pénzelhet Soros és a nemzetközi baloldal még mindig gyilkosokat?