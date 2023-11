Baloldali vakság

Az irodalomkedvelők körében egész Európában ismert Bruck Edith – szíve joga – nem rokonszenvezik a mai magyar vezetéssel, ezt a nyilatkozataiból tudjuk. Ennél figyelemreméltóbb az interjú, amelyet a magyar zsidó születésű, 92 éves olasz írónő a Corriere della Serának adott. – Sok baloldali vak volt, úgy védte a palesztinokat, mintha mindannyian szentek lennének, miközben az antiszemitizmus áthatja Palesztinát és az egész arab világot – hangoztatja a milánói lapban Auschwitz a Bodrogközből deportált túlélője, hozzátéve, a Hamász októberi izraeli terrortámadása nyomán ő is álláspontja felülvizsgálatára kényszerült. – Én magam is azt ismételtem: szegények, segítenünk kell nekik! – vallja önkritikusan Bruck, akit Ferenc pápa pár éve a római lakásán keresett fel, mint holokauszt-túlélőt. – Már nem tudom, mi is az a baloldal és létezik-e még, mindenesetre keveset vagy semmit sem ér – állítja továbbá Bruck, fogadott hazájából a meghatározó jobboldali politikusokat, Giorgia Melonit és Matteo Salvinit nevezve a zsidók védelmezőinek, miközben a nyolcmillió potenciális gyűlölködőt befogadó Franciaországot korholja.

Te is, lányom, Edith! – mondhatja most csalódottan a nyugat-brüsszeli császárság, eddigi hűséges szövetségesét húzva le támogatóinak listájáról. 2015 őszétől, amikor egész Európa tüzet hányt az Orbán-kormányra, amiért gátat szabott a törvénytelen bevándorlásnak, nyolc év alatt eljutottunk oda, hogy ma a nyugat-európai kulturális fősodor képviselőjének szavait is úgy adja vissza az olasz újság: „szélsőségesek és terroristák is lehetnek az érkezők között, és nem tudja, hogyan lehetne őket kiszűrni”.