Dollárpapák gyermekei

A baloldal önmagára vallott azzal, hogy minden fórumon, kül- és belföldön, a médiában és az Országgyűlésben is támadja a szuverenitásvédelmi törvényt, amely alapján bűncselekmény lehet a választói akarat tiltott befolyásolása tiltott külföldi támogatás felhasználásával.

A beismeréssel felérő ellenzéki politizálás egyértelműen rímel a Nemzeti Információs Központnak a 2022. évi magyar országgyűlési választások külföldi befolyásolásával összefüggő jelentéseiben leírtakkal.

Az elérhető dokumentumok egyértelműen rögzítik, hogy mely országokból, milyen külföldi szervezetektől érkeztek 2021–2022 támogatások Magyarországra.

Több más eset mellett maga az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje, jelenleg az ügy „koronatanúja”, Márki-Zay Péter is úgy nyilatkozott, hogy a választási kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból. A balliberális hálózat stratégiáját jól szemlélteti, hogy biztos, ami biztos, a miniszterelnök-jelöltséggel folyamatosan próbálkozó Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester körét is bevonták a kormánybuktatást célzó internacionalista akcióba.

Az adományoknak hazudott pénzeket a külföldi megbízók egyértelműen arra használták, hogy általuk politikai befolyást szerezhessenek és a magyar választói akaratot befolyásolják, ami nemcsak a politikai korrupció fogalmát meríti ki, hanem egyúttal Magyarország szuverenitását is sérti, veszélyezteti.

A baloldal azért is rúgkapál, mivel a dollár-, euró- és fontmilliókért meg kell dolgozniuk, még ellenzékben is.