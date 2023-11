Trump készen áll

Annak idején, amikor Biden legyőzte Trumpot, kevesen gondoltuk, hogy a milliárdos nagyvállalkozó újra megpróbálja. Most úgy látjuk, nemcsak nekirugaszkodik az elnökválasztásnak, de komoly esélyei is vannak. Pedig tulajdonképpen minden Trump ellen szólt egykor, ahogyan szól ma is. Egyetlen amerikai politikus ellen sem indítottak olyan összehangolt sajtó- és közéleti kampányt, mint ellene. Soha egyetlen amerikai elnököt sem akartak elszigetelni olyan mértékben az információktól, a kormányzati szervektől vagy a választóktól, mint őt. Végezetül egy volt elnököt sem fenyegettek ilyen elszántan börtönnel. Mindeközben azt látjuk, tapasztaljuk, hogy az elmúlt években Trump új erőre kapott, és ha valami jelentős fordulat nem következik be, a republikánus tábor legerősebb jelöltjeként jövőre ő hívhatja ki demokrata vetélytársát.

Friss jelzések szerint ráadásul Trump ma simán megverné Biden elnököt, valamint a billegő államok nagy részét is behúzná.