Gyurcsányi szippantás

Azt hiszem, tényleg csak ennyit tudnak: nem könnyű kimondani, de még ellenfélnek is méltatlanok. Őszintén sajnálom a baloldali szavazókat. Ennek a társaságnak ugyanis nem lehet, nem szabad bizalmat adni.

Fogott emberek, hazát árulnak, tehetségtelenek, hódolnak Gyurcsánynak, semmihez sem értenek, valamint becsvágyuk és ambícióik sincsenek – miért is kellene megbízni bennük? Amíg az újabb kétharmadra várunk, mondjuk ki: egypólusú közéletünk van, és nemcsak a Fidesz jóvoltából, de a baloldal végtelen ostobasága, tehetségtelensége miatt is. Innen indulunk el majd 2024-ben is.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján, 2022. szeptember 26-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)