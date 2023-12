Pincsikutyák

Már nem is titkolják szándékukat a nemzetállamok felszámolására és az Európai Egyesült Államok hagymázas tervének megvalósítására. Mivel ebbe az életerős nemzetek önként nem mennének bele, ezért kell megfosztani a kontinens őshonos lakóit önazonosságuktól.

Ezért kell felszámolni a nemi, a vallási és nemzeti identitásokat, hogy a hitétől, hagyományaitól, közösségeitől megfosztott gyökértelen, magányos tömeg ne álljon ellen, amikor jogi köntösbe öltöztetik a pusztítást, és a jövő letéteményeseként állítják be a kevert népességen és multikulturális nyitott társadalmon alapuló globalista falansztert.

Ezért szabadították a kontinensre az azonosíthatatlan földönfutókból verbuvált illegális bevándorlók menedékkérőnek becézett invázióját, hiszen nekik nemzeti identitásuk vagy nem is volt, vagy elpárolgott, amikor útnak indultak. És ezért helyezik az őshonos kisebbségek jogai elé az ­LMBTQ- és genderpropagandisták elmebaját, hogy a keresztény értelemben vett család se védje tovább az agymosásra szánt fiatalokat.

Magyarország ellenáll ennek az egész vircsaftnak, nem kér a társadalommérnökök és a lelkes politikai aktivisták megálmodta jövőből, ezért útban van.

Meg kell buktatni a nemzeti kormányt, a szuverenitást végleg feladó hazaárulókat kell kiválasztani helytartóvá, ennek eszköze a pénzek megvonása. Nem is értik Brüsszelben és az amerikai demokraták háza táján, miért nem omlott már össze a magyar gazdaság, miért nem tör-zúz az utcákon az elégedetlenség. Pedig ők mindent megtettek. A háborús uszítás is azért vált baloldali értékké, mert az oroszok ellen hatástalan szankciók, a rendelkezésre álló pénzek átcsatornázása a rendszerszintű korrupció melegágyának számító ukrán latorállam kasszájába gatyásított le minden tagállamot. Most pedig nem törődve a jól látható következményekkel, fel akarják venni az unióba a semmilyen feltételnek meg nem felelő, működésképtelen országot. Az amerikai demokraták pedig röhögnek, hiszen eddig is az ő zsebükben landolt az Ukrajnának adott támogatások kilencven százaléka.