A valódi katonai döntések nem itt születnek, Németország pedig nem egy erős és jól szervezett állam. Németország leginkább önmagát tartja erősnek és jól szervezettnek, és próbálja eladni magát akként, a trükk pedig voltaképp működik is. Hacsak nincsenek az ilyen kis elcsúszások, mert akkor kiderül, hogy a király meztelen.

Az ukrajnai gyalázatos háborúról pedig újfent kiderül, hogy hihetetlen amatőr szinten folyik a hadviselés. Persze egy háború se elegáns vagy szép, de vannak olyan konfliktusok, amelyeknél látszik, hogy ki mire törekszik. Ukrajnában egy harsogó nemzetközi pénzszivattyú kelepel minden létező nemzetközi fórumon, lőszert, tankot, repülőgépet követel, és lám, kap is, ha csak olyan színvonalon is, amit hallhattunk.

Soha nem lesz elég a támogatás, mindig újabb és újabb követeléssel áll elő Volodimir Zelenszkij, de neki lényegében ez a legfontosabb feladata. Az viszont nem egyértelmű, mit akar valóban elérni a harcmezőn Ukrajna, s milyen úton kívánja a hadicélokat sikerre vinni.

A Taurus-botrány leginkább arra világít rá, hogy a szörnyűséges daráló olyan konfliktus, amely előbb-utóbb befagy, de addig még rengetegen fognak meghalni, és ez a nyugati szövetségeseket cseppet se zavarja. Ugyanakkor Isten óvja az öreg kontinenst, hiszen így nemigen tudná megvédeni önmagát Európa.

A német hadsereg nagyon régóta vegetál, történelmi okai is vannak, hogy nem szeretik a németek fejleszteni a haderőt, bármennyire is szükség volna rá. Ideje volna épp a szövetségi rendszer miatt rendet tenni a Bundeswehrnél, hogy számítani lehessen rájuk, akiknek az egyik legfontosabb és legerősebb ­NATO-tagnak kellene lenniük. De kicsit távolabbról tekintve annak is ideje volna, hogy Németországban legyen rend. Feltehetően nem Scholz lesz a megmentő.