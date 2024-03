Emberöltő a NATO-ban

Egy gyerek felnevelése, majd kistafírozása mintegy huszonöt évet ölel fel – mondják az okosok, és mostantól ilyen távlatból tekinthetünk vissza NATO-tagságunkra is. Ezen emberöltő alatt sok minden történt velünk. Zöldfülűként, 1999-ben mindjárt az akkori Jugoszlávia Koszovó miatti NATO-bombázásának színterébe csöppentünk, Orbán Viktor pedig 35 évesen, akkoriban debütáló kormányfőként kapott ízelítőt az amerikai nyomásgyakorlás máig széles repertoárjából. A 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal új korszak köszöntött be, az amerikaiak után kisvártatva magyar katonák is Afganisztánban találták magukat. A Bush-kormány iraki háborúja viszont már megosztotta az európai szövetségeseket, amit a világ legnagyobb katonai szervezete nehezen hevert ki. Ezután nagyobb feladat nélkül téblábolt egy darabig, hogy végül Oszama bin Laden után Vlagyimir Putyin Oroszországában leljen új ellenségére. Időközben az addig tizenhat tagú szervezet mára a duplájára nőtt, és Kaliforniától a török–iráni határig csaknem 28 millió négyzetkilométert ölel fel.