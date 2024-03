Ez sem jött be

Eltelt annyi idő, hogy már látszanak az úgynevezett kegyelmi ügy társadalomra gyakorolt hatásai, politikai és egyéb következményei. A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint száz nappal az európai parlamenti választások előtt toronymagasan vezetnek a kormánypártok, nagy valószínűséggel ismét tizenhárom képviselőt tudnának Brüsszelbe küldeni, ha most vasárnap lenne a voksolás. Vagyis a kegyelmi ügy hatására sem erősödtek az elmúlt egy hónapban a baloldali pártok. A Fidesz-tábor mérsékelt fogyásából nem tudott profitálni a balliberális Orbán-fóbiások serege, inkább a bizonytalanok, a pártot választani nem tudók létszáma nőtt. Bebizonyosodott, hogy az O1G, a mocskos Fidesz és a tolvajbanda szellemi hegycsúcsait is túlszárnyaló pedofilsimogatózás ostoba lózungjai sem hoznak a konyhára, hiába állt bele a DK teljes vezérkara, élén az önmagából teljesen kifordult Gyurcsány házaspárral. Sőt, még jobboldali elfogultsággal nehezen vádolható elemzők is arra figyelmeztetnek, hogy Feriék ezt ismét túltolták. Lássuk be, Daniel Cohn-Bendit gyakorló magyargyűlölő és gyermekmolesztáló elvtársainak szájából eléggé hiteltelen, hogy a miniszterelnök lenne pedofilbarát.