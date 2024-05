Bölcsők háború idején

Már fegyverrel is támadnak azokra a politikusokra, akik nem osztják a véleményüket – a Robert Fico szlovák kormányfő elleni, önmagában is ijesztő merényletkísérlet még megdöbbentőbb annak tükrében, hogy a zavaros nézeteket valló elkövetőt, Juraj Cintulát háborúpárti aktivistaként is azonosították.

Aki nem áll be a sorba, azt a mai felfokozott indulatok mellett a műtőasztalra lövik; Fico pedig járhatott volna még a mostaninál is rosszabbul. Pedig Szlovákia lakossága a magyarok és a görögök után a legszkeptikusabb az egész Európai Unióban az ukrajnai háború folytatásával kapcsolatban a felmérések tanúsága szerint.

Az elkövetkező hetek egyik nagy kérdése lesz Pozsonyban – a miniszterelnök állapota mellett –, hogy milyen irányt vesz északi szomszédunk közélete.

A NATO-székházban egyelőre nem maroklőfegyverrel intézik a dolgokat. De a passzív-agresszív magatartást tanúsító atlanti szervezetnél sem tétlenkednek a szövetség júliusi, 75. születésnapi csúcsértekezlete előtt. A The New York Times tegnapi címlapján azt írja, „az Egyesült Államokat és Európát is közvetlenebbül belerángathatja a háborúba” a szövetség terve, hogy csapatokat („kiképzőket”) küldjön Ukrajnába.

Az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke szerint ez idővel elkerülhetetlenné is válik. Kérdés persze, mi történik, ha Donald Trumpot közben megválasztják elnöknek; tartanak is ettől rendesen, noha arányaiban nem annyira az amerikai nép, mint a „világelit” soraiban.

Tessék-lássék persze foglalkoznak a békével. Júniusban Svájcban béketanácskozást tartanak majd; ennek azonban „kis” szépséghibája, hogy Oroszország nem lesz jelen. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) – amelyet az EU előszobájának is tartanak – tegnap szintén a 75. születésnapját ünnepelte volna, mégpedig kizárólag Kijev béketervét tűzve zászlajára.

Az egyoldalúságot a hírek szerint a magyar külügyminiszter vétózta meg. Nehéz jelenleg elképzelni, hogyan lesz Ukrajnában belátható időn belül béke – a nyugati fejesek évekre elhúzódó háborúval számolnak – vagy legalább tartós tűzszünet, de az ilyen alibitevékenységekből biztosan nem sül ki semmi. Az ET és Oroszország már két éve elköszönt egymástól; noha sajnálatos fejlemény, érthető is, akkor viszont világpolitikai jelentőségű fejleményt Strasbourgból ne várjon senki.