Háborús leosztás

Az európai fősodor most még bátornak érzi magát ahhoz, hogy mindent úgy folytasson, ahogy eddig. Legalábbis a személyi döntésekből ez látszik. A néppártiak már rég nem jobboldaliak, sőt a tőlük balra eső padsorokban keresik természetes szövetségeseiket. Noha a liberálisok csúnyán megbuktak, most az ő politikusuk kezébe kerülnek az uniós külügyek. A Szovjetunióban született, Moszkvával szemben családi sérelmeket is tápláló Kaja Kallas különösen háborúpárti.