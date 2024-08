Kamala Harris valcere

Honnan tájékozódjunk, ha a legfrissebb amerikai híreket szeretnénk tudni? Fox News? The New York Times? Az amerikai sztárújságírók mindenesetre a washingtoni „zuhanyhíradóra”, erre a bennfentes hírbörzére esküsznek, onnan merítik híreiket. Ennek révén nemcsak a bejelentett döntésekkel vannak tisztában, hanem azok előkészítésébe is belelátnak.

A zuhanyhíradóban terjedt el először, hogy Kamala Harris, a demokrata beugró a novemberi elnökválasztásra Tim Walz minnesotai kormányzót választotta maga mellé alelnökjelöltnek.

Ha a demokraták szempontrendszeréből indulunk ki, jó választás ez. Főleg, ha tudjuk: a másodhegedűsöket úgy választják ki, hogy minél inkább szélesítsék az elnökjelölt szavazótáborát. Walz márpedig – Kamala Harrisszel ellentétben – fehér férfi, ráadásul (a nagyvárosi Harisszel ugyancsak ellentétben) a vidéki Amerika embere.

De új főnökéhez hasonlóan haladár a pedigréje: őfelsége, a genderideológia hű szolgája, az abortuszhoz fűződő széles körű jogoknak is híve. A fiatalos nagypapát idéző egykori tanárt és amerikaifutball-edzőt mindemellett ezzel is reklámozhatnák: az emberarcú liberalizmus képviselője.