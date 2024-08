Tanévkezdés

Hamarosan becsengetnek az iskolákban. Ezt nálunk a naptár állásán kívül onnan is tudni lehet, hogy a feleségemnek egyre több időt kell a munkahelyén töltenie. Készül az órarend, a tantárgyfelosztás, frissülnek a tanmenetek és a különféle szabályzatok, új kollégák érkeznek és zajlanak a pótvizsgák. Hamis tehát az a kép, hogy a pedagógusok egész nyáron lógathatják a lábukat. Az viszont nagyon is igaz, hogy áldozatos munkájukat anyagilag is meg kell becsülni.

Ezért aztán a kormány a vállalásoknak megfelelően folytatja a pedagógusbér-emelési programot.

A jövő évben a tanárok fizetése eléri a diplomások átlagbérének nyolcvan százalékát, 2025-ben ennek összege egymillió-huszonötezer forint lesz, így a pedagógusok esetében az átlagbérek 820 ezer forintra emelkednek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt is elmondta, a jövő szempontjából a közoktatás a legfontosabb, ez áll a kormány politikájának is a középpontjában. Aljas hazugság tehát, hogy a Fidesz szándékosan zülleszti le ezt az ágazatot. Az viszont nagyon is igaz, hogy az idén a legnépszerűbbek közé tartoztak a pedagógusképzés szakjai a felsőoktatásba jelentkező fiatalok számára.