Ami a DK-ban megy, arra nincsenek szavak: összecsap Gyurcsány-kapitány és Ali!

„Kedves ápolók! Időben szóltam, hogy elmebeteg.” Ezekkel a szavakkal reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a baloldali választók új megváltójaként páváskodó Tisza párti európai uniós képviselő utóbbi időben előkerült epés mondataira, amelyekkel mindenkit megalázott, aki csak él és mozog a környezetében meg azon kívül is.

Ebből a szempontból sajnos nincs új a nap alatt az ellenzéki oldalon, emlékezhetünk például ilyen megjegyzésekre az Orbán-gyűlölők korábbi messiásának, Márki-Zay Péternek a megítélése kapcsán is,

róla éppen a jobboldali elfogultsággal egyáltalán nem vádolható Oszkó Péter, a Bajnai-kormány egykori pénzügyminisztere jelentette ki, hogy futóbolond, igaz, később visszavonatták vele ezt az ítéletet.

Nemrég pedig Gyurcsány Ferencnél kopogtatott be ismét (ki tudja, immár hányadszor) Szent Dymphna, az idegbetegségben szenvedők és alvajárók védőszentje, hogy bevezesse őt a XXI. század bűvös barlangjába, egy Minecraft nevű játék digitális labirintusába. A Demokratikus Koalíció elnöke most ott próbál meg magának híveket gyűjteni, ha már azokat a rajongóit szinte teljes egészében elvesztette, akikkel korábban együtt élvezhette a napfényt. A Kárpátok Cicerója azonban nem is sejtette, hogy ezzel újabb adag olajat önthet a tűzre a párton belül. A tagság ugyanis azt még valahogy elviselte, hogy miközben lassan a béka alfele alá kerülnek a népszerűségi mutatóik, az elnökük bűnügyi regényt ír és szabadversekben fejti ki az értelmezhetetlen politikai elméleteit a közösségi oldalán.

Az viszont már nekik is sok, hogy a vezér a luxusvillájának karosszékéből akarja megnyerni a harcot, a végsőt, egy videójáték segítségével, bőszen nyomogatva a langymelegben a konzol gombjait.

Gyurcsányéknál persze vigyázni kell a kritikával, aki nemrég megfogalmazott ilyesmit a digitális másvilágon vezénylő tábornok ellen, például Leel-Őssy Gábor, hamarosan repülhetett, mint a nyíl, a lába sem érte a földet. Ezt a sorsot minden jel szerint egyedül a politikai diliház újabb fenegyereke, a Demokratikus Koalíció józsefvárosi elnöke, Abd El Rahim Ali úszhatja meg, hiszen a magyar közéletben alig akad valaki, aki ezt a nevet nem ismeri.

A gyengébbek kedvéért azért jegyezzünk le néhány töredéket a félig egyiptomi származású hős curriculum vitae-jéből. Ali, ahogyan önmagát jellemzi, a pártban nőtt fel, ez a családja, ezért hajlandó elmenni a legvégsőkig. Kemény legény. Ő az, aki elhozhatja a reményt, végre egy igazi, rendes baloldalt, amely szembe tud majd fordulni a múlttal. A DK-s vezetőség ugyanis (lásd még Gyurcsány) eltávolodott a szavazótábortól, egy sztereotípiának politizál. Aliról azt is meg lehet tudni, hogy valójában Gyurcsányhoz hasonlóan ő is költő, és tud metaforákban beszélni. A videójában például úgy fogalmaz:

– Az elmúlt időszak hirtelen szelei sajnos megzavarták a kapitányt és az egész vezetőséget. Zátonyra futtatták a hajónkat. Erőtlen a vezetésünk.

Ali arra nem ad pontos magyarázatot, hogy az elmúlt időszakban pontosan a vezetőkön kívül kiket bántanak még a hirtelen szelek, de azt mindenesetre leszögezi, hogy kihívta Gyurcsány Ferencet az elnöki székért folytatott küzdelemben. Ehhez pedig kikiáltja az új jelmondatot is: „Lehet Ferivel menni a Minecraftba építgetni, meg lehet jönni feltámasztani a baloldalt!”

Azt egyelőre nem tudni, hogy Ali milyen politikai programmal hívja fegyverbe az elvtársakat Feri ellen, de nem viccel, az biztos. Talán erre utalhat az is, hogy a videós bejelentkezése alatt egy Nagy-Magyarország-térkép díszeleg mögötte a háttérben a falon. Alinak tehát most nem Mohács kell, vele csak győzhet ez a nemzet. Új világ épül, és nem a Minecraftban, hanem a nyóckerben.