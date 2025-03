A magyargyűlölő Manfred Weber üdvöskéje helyett mondják ki a momentumosok azt is, hogy szerintük Ukrajnát azonnal fel kell venni az Európai Unióba, így Magyar Péter nyugodtan félrebeszélhet és hazudozhat ebben a kérdésben is, megtévesztve a választókat. A Tisza elnöke a tüntetéseken elkövetett erőszakot is úgy verheti le magáról, mint kutya a sáros vizet, elvégzi majd azt a partizán tagozat, míg ő farizeus módon a gyülekezési jogok megsértéséről papol. A Magyar által meghirdetett „út a börtönbe programnak” ugyanis nem lesz része, hogy olyanokat dugjanak rács mögé, akik törvénytelen tüntetéseken akadályozzák a normális embereket és a forgalmat, miközben önmagukból teljesen kifordulva, sikítozva támadnak neki a rendőröknek.

A hatósági személy elleni erőszak és a testi sértés egyébként sem áll távol a momentumosoktól és Hadházytól.

Utóbbit az MTVA-székházban elkövetett verekedéséért, az előbbieket pedig azért ítélték el, mert füstgránátokkal dobálták meg a rendfenntartó erőket. A füstgránátok a napokban újra előkerültek a zsebekből, de most szemérmetlenül a Parlament épületébe csempészték be ezeket az említett képviselők, mert állítólag nem bírják elviselni, hogy a jövőben nem lehet majd megtartani a pride-ot, mivel az sérti a gyermekvédelmi rendelkezéseket. Valójában azonban nem ezért aggódnak, hanem azért, mert hamarosan örökre kikerülhetnek a Tisztelt Ház ülésterméből, amelyet a destruktív akcióikkal nemegyszer beszennyeztek.

Nem mellesleg az Országgyűlés befüstölése több képviselőnek is komoly egészségügyi károsodást okozhatott volna, a baloldali Kunhalmi Ágnes például majdnem megfulladt, Bányai Gábor fideszes képviselő pedig azért lett rosszul, mert a Covid alatt legyengült a tüdeje.

A partizánakciókkal persze az elkövetők inkább ártottak az LMBTQ-közösségnek, mint használtak. Ezek után az eddiginél is nagyobb társadalmi konszenzus alakulhat ki ugyanis annak megítélésében, hogy a kormányoldal jól tette, hogy beterjesztette, a köztársasági elnök pedig jól tette, hogy aláírta a gyermekek védelmében a pride betiltásáról is szóló törvényt.