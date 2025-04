A kiürült szék

Mert az emberi történelem ilyen. Mindig veszélyek leselkednek mindenkire, minden szegletben ott rejtőzhet a halál. A római katolikus egyház lehetett bármilyen kicsiny és törékeny, az élő hit mindig átsegítette a nehézségeken. Vagy amikor hatalmas és befolyásos volt, akkor is csak a hívek közössége jelentette ezt a befolyást, s nem az arany hatalma.

Ferenc pápa 12 évnyi szolgálatát követően nehéz megmondani, milyen is ma katolikusnak lenni, és miként változott az egyház az argentin pápa idején.

Az egyház ma is él, bár ahogy a világ társadalmai, az is kihívásokkal küzd. A nyugati kultúrkör, a kereszténység hagyományos szíve jelentős identitásválsággal szembesült, s az aranyat választotta a lelki kenyérrel szemben. Mert az csillog, bármire átváltható, a virtuális játékszerek elkápráztatják az embereket, s ma már az utcán sétálni is fárasztó a szemükben. Persze mindenképp fárasztóbb, mint egy telefont nyomkodni. No és a templomban nem árad rá az emberre az érzékeket csiklandozó, szépen felépített ingerözön, ott nincs harsogó zene, villódzó képek, alantas pornográfia. Csak csend, béke és remény. Amelyre ma is ugyanolyan szüksége van az embernek, mint a történelem során mindig, csak ma sokan képesek elhessegetni a jajszót egy újabb darab arany befizetésével.

Az inga azonban visszaleng, ez az emberi történelem hagyományos fizikája.

A mai világban is szükség van a Krisztus által hozott reményre, ma is tömegek követik őseik szokásait, segítenek az elesetteknek, tisztelik szüleiket, imádkoznak Istenhez.

Természetesen jóval kevésbé látványos az ő életük, hiszen nem polgárpukkasztással foglalkoznak. Nem az a hír, ha a kutya megharapja a postást, hanem az ellenkezője. Vagyis a tisztességes emberek tisztességes élete nem fogja bejárni a világsajtót. De léteznek. Emlékezzünk, milyen tömeg várta Ferenc pápát Magyarországon, amikor misét tartott a Kossuth téren! Hamar napirendre tért felette mindenki, de ő arra utalt, hogy itt élő hitet látott, az alapok Magyarországon megfelelőek. Nyilván a mi hazánk is számos bajjal küzd, de nem szabad elfelejteni a sok jót, a sok szépet, a jövőt jelentő fiatalságot. Nemcsak trágár zsiványok vannak a gyerekek és ifjak között, hanem olyanok is szép számmal, akik a húsvéti ünnepkört személyes hittel élték meg, a hétfői halálhír pedig imára szólította őket.