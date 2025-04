Magyar brüsszeli főnöke, Manfred Weber puszipajtása, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megbízásából már 2024-ben elkészült egy dokumentum, amely egyértelműen ezeket a terveket vázolja fel. Az úgynevezett Strohschneider-féle tanulmány szerint meg kell szüntetni a területalapú támogatásokat, a hangsúlyt pedig többek között más támogatási formákra és az ukrán importra kell helyezni.



Nem véletlen, hogy Magyarék agrárszakértője az a Raskó György lett, aki már az uniós csatlakozásunk hajnalán úgy nyilatkozott, azért jó az integrációnk, mert így legalább majd Brüsszelből fogják „vezérelni” a magyar mezőgazdaságot, nem itthonról.

A Tisza Párt elnökének dolgozó egykori államtitkár most a földalapú támogatások rendszerének ment neki, támadja az őstermelők adómentességét, és azt állítja, hogy kevés munkával indokolatlanul nagy jövedelemre tesznek szert a családi gazdaságok. Magyar Péter embere azt is kijelentette: teljesen mindegy, hogy mit akarnak a magyar emberek, úgyis a Nyugat dönt Ukrajna uniós csatlakozásáról, és biztos benne, hogy keleti szomszédunkat felveszik az Európai Unióba.

A képlet tehát nem változott. Raskó, a rablóprivatizáció során megtollasodott, és több ezer hektáros birtokra szert tett agrárbáró Medgyessy Péter és Márki-Zay Péter után most Magyar Péter, közvetve pedig ismét Brüsszel szekerét tolja. Hogy aztán majd egyre több idősödő gazda ülhessen lehajtott fejjel otthon a kiürített pincék, magtárak, istállók elé. Mert a barbár előbb csak a leveleket tépkedi le, aztán a törzset vágja ki.