Tortavillamosok

Különös esemény részese lehetett a napokban kormányzati és önkormányzati vezetők egy része és a sajtó a budafoki kocsiszínben. A vendégeknek a Budapestnek kormányzati és uniós forrásokból megvásárolt spanyol szupervillamosokat (CAF) szimbolizáló, citromsárga kockatortákat osztogattak, miközben Karácsony Gergely ismét idegen tollakkal ékeskedett, legalábbis megpróbálta elhitetni, hogy a modern járművek további ötven példányának beszerzéséhez valami köze lehet a főváros jelenlegi vezetésének is. A torta finom édes volt,

Karácsony arca viszont savanyú, hiszen el kellett viselnie, hogy ismét nem egyedül aratja le a babérokat, kénytelen volt Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert is meghívni az új villamosok átadására, elvégre az unió által is támogatott vásárlást mégiscsak a kormány közel tízmil­liárd forintos hozzájárulása révén sikerült megvalósítani.

Karácsony a beszédéből ezúttal sem hagyta ki, hogy odaszúrjon egyet a kormánynak, megjegyezve: jó lenne, ha dűlőre jutnánk az Európai Bizottsággal, mert ezért nem érkeznek meg a források a fővárosi fejlesztésekhez. Ez több dolog miatt volt övön aluli ütés. Egyrészt mert Navracsicsnak egy ideig pont az volt a feladata, hogy dűlőre jusson a bizottsággal, és hazahozza ezeket a pénzeket. Első kézből tudja tehát, hogy ez nem elsősorban a kormányon múlik, hanem Brüsszelen, ahol a politikai zsarolás legfőbb eszközének tekintik a források megvonását és az ehhez vezető igazságtalan jogállamisági eljárásokat.

Másrészt Karácsonynak úgy kellenek ezek a beszerzések, mint egy falat kenyér, a városvezetése óta ugyanis szinte semmi nem történt a közösségi közlekedés fejlesztésében a főváros jóvoltából, sőt a BKV-nál egymás után gyulladtak ki a buszok nemrég a nyílt utcán, mert arra sem szántak elegendő forrást, hogy elvégezzék a legszükségesebb karbantartásokat. Jellemző, hogy a közlekedési vállalatnak bedolgozó külsős cégeknél ilyen nem fordul elő, pedig ugyanannyi kilométerpénzért szervezik az utaztatást, mint amennyiért az önkormányzati üzemeltetésű buszokkal végzik. Az alvállalkozóknak még arra is futja, hogy időnként új buszokat vegyenek, hogy azokon ismét Karácsony parádézzon a sajtó előtt mint a környezetkímélő közlekedés igazi zászlóvivője.