Pszichó a telefonban

Már megint egy nővel üvöltözött Magyar Péter. Az igazi, nagybetűs férfi. (Vagy ahogyan önmagát szolidan elnevezte: „The Man.”) Ezúttal egy jegybanki ügyintéző hölgynek ordította le a fejét telefonon keresztül a tőle megszokott eleganciával. Valahogy úgy, ahogyan pár hónapja a putnoki templomból kijövő idős híveknek kiabálta oda: „Szégyelljék magukat!” A Magyar Nemzeti Bank tegnapi közleménye szerint a pártelnök „ingerült hangnemben” kérte számon hölgymunkatársukon, hogy piacfelügyeleti eljárást indítottak bennfentes kereskedelem gyanújával. „A politikus indulatosan kifogásolta a nyilatkoztató végzésben számára feltett kérdéseket, majd a jövő évi országgyűlési választásokra utalva változásokat helyezett kilátásba.”

Értsd: ha hatalma lesz, mindenkit (is) kirúgat. Nemcsak férfi: államférfi.

Övcsatos koma tehát idegbe jött, hogy a jegybank a tőzsdebalhéja körül matat. Pedig nincs ott semmi látnivaló, ugye? „Csupán” annyi történt, hogy Mészáros Lőrinc bankja, a Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottsági tagjaként 2023. július 21-én, pénteken délután három órakor Magyar Péter – nyilván isteni sugallatra – eladta az összes, több tíz millió forintnyi részvényét, és Mészáros-féle Opus Global Nyrt.-értékpapírokat vásárolt belőlük. Majd – láss csodát! – pár óra múlva az Opus-részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, amely szenzációsan megnövelte a papírok árfolyamát. Rákövetkező hétfőn Péterke sokmilliós haszonnal eladta az Opusait. A bennfentes kereskedelem iskolapéldája. Az elkövető viszont mindent tagad, és inkább egy ártatlan ügyintéző hölggyel ordibál. Mintha a hölgy keresett volna milliókat az umbuldán. Megáll az ember esze.

Magyar Péter kikéri magának, hogy a jegybank vizsgálódik, kérdéseket intéz hozzá. Őhozzá – az elfoglalt és fontos emberhez, Manfred Weber küblihordozójához, Ukrajna tiszteletbeli hercegéhez. Hát hogy jönnek ők ahhoz, hogy egyáltalán megszólítsák, nevén nevezzék őt, a mentelmi joggal kibélelt államférfit? A telefonos kisasszony egyébként még olcsón megúszta az affért. Övcsatot, könyvet sem vágott hozzá a pártelnök. Nem lökte neki az ajtófélfának. Nem mászkált körülötte kivont késsel. Nem hozta rá a frászt öngyilkossági kísérlettel. Talán azzal sem fenyegette meg, hogy utánanéz a fizetésének, lakásának (ahogyan azt márciusban a köztévé brüsszeli riporternőjének megelőlegezte). Az árokba sem lökte be az ügyintézőt, ahogyan verőlegényei a Hír TV tudósítóját. Külföldi nyaralása miatt sem állította pellengérre, mint az ATV-s Szöllősi Györgyit.

Példák sora bizonyítja: ez az alak notórius nőbántalmazó. Ám a sokadik lebukása után is van képe kiállni és a nők elleni erőszak miatt aggódni. Lefelé taposó, fölfelé nyaló lakáj, aki az elmúlt tizenöt esztendőből tizennégyet NER-hernyóként dorbézolt végig, most mégis diktatúráról öblöget. Amikor csak ki tudta magának bulizni, az első sorból tapsolta pirosra a tenyerét Orbán Viktor beszédeinél, most meg elvtársazik és döbrögizik. Egy éve még elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Unió politikai bunkósbotként használja a nekünk járó uniós forrásokat – most viszont már helyesli. Szeretetországról beszél – aztán leagyhalottazza a munkatársait, büdösszájúzza rajongóit, fölhergelt csőcseléke meg betöri a tatabányai kávézó ablakát. Korrupcióról hablatyol, miközben a bratyója volt munkaadójának tolta ki a közpénzt, majd bennfentes kereskedelem gyanújába keveredett. Nincs egyetlen mondata, ígérete, bejelentése, amelynek ne ő maga lenne az élő cáfolata.

Még szerencse, hogy az árulók röppályája olyan, mint a gerelyé. Arccal előre fúródnak a földbe.