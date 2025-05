Magyar Péter véres bosszút esküdött, Donald Tuskot is túlszárnyalná a leszámolásban

Nem mindennapi politikai leszámolásra készülhet az ellenzék új üdvöskéje, Magyar Péter, ha nemzetközi közreműködéssel, Brüsszel vezető pártszövetségének támogatásával és immár az ukrán titkosszolgálat játékszereként netán sikerül átvennie a hatalmat a 2026-os országgyűlési választás után. Már a saját felesége elleni bosszú, vagyis a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit lehallgatása és az így készült privát hangfelvétel nyilvánosságra hozatala is lerántotta a leplet a Tisza Párt elnökének mérhetetlen aljasságáról, de Magyar Péter és a körülötte megjelenő szakértők megnyilatkozásai ennél még sokkal sötétebb képet vetítenek elénk.

Az említett személyek ugyanis újabban nem is titkolják, hogy a tervezett hatalomátvétel módszereihez Donald Tusk botrányos tisztogatása lehet a legfőbb minta, a magyar ellenzék vezére nem véletlenül harsogja azt úton-útfélen, hogy börtönbe fog juttatni szinte mindenkit a jelenlegi kormányoldal politikusai közül és a hozzájuk köthető holdudvarból.

Mint ismert, Donald Tusk a kormányzását hasonlóan kezdte. Lényegében azonnal letarolta a közmédiát, majd a lengyel hatóságok megrohamozták az előző kormány vezető politikusainak otthonát, a korábbi igazságügyi miniszter házát is feldúlták, még az ablakokat is betörték. Zbigniew Ziobro nem volt jelen a házkutatásnál, mert onkológiai kezelésen volt, ezért később a kórházból akarták becitálni a meghallgatására, így a gyermekei is értesülhettek a halálos betegségéről. A razziákon számos embert vettek még őrizetbe, kihallgattak például egy olyan katolikus papot is, aki később úgy nyilatkozott: a vele szemben folytatott eljárás olyan volt, mint egy kínvallatás.

A jelek szerint Magyar Péter még ennél is durvább tisztogatásra készül.

A róla kiszivárgott hangfelvételen legalábbis magából kikelve azt ordítozza, hogy egyenesen a Dunába kell lökni azokat az újságírókat, akik nem az általa erőltetett irányvonalat képviselik vagy kérdéseket mernek neki feltenni a zűrös büntetőügyeiről. A vele szemben álló politikusok és üzletemberek elleni vendettának pedig hangzatos nevet is adott az új messiás, az Út a börtönbe program a legfontosabb vezérfonala az összes beszédének.

Ahhoz pedig, hogy ezt a Tisza Párt elnöke végre is tudja hajtani, már rég izzították a jogászokat az Európai Unióban és itthon is. Magyar Péter folyamatosan azt hangoztatja, hogy hazánknak csatlakoznia kellene az uniós ügyészséghez, amely szerinte így felülírhatná a magyar igazságszolgáltatás hatásköreit.

Eközben pedig a hozzá köthető szakértők már megint azt pedzegetik, hogy akár kétharmad nélkül is módosítható az alaptörvény, hogy egy olyan alkotmány jöhessen létre, amelyet a „társadalom is a magáénak vall”. Erről pedig vérlázító módon pont az a Bárándy Péter értekezett a napokban, aki maga vitte be az ügyészségre Magyar Péterrel azt a már említett hangfelvételt, amely Varga Juditról az otthonában készült, illegálisan.

De természetesen az igazság nagy bajnokaként megszólalt Fleck Zoltán ellenzéki egyetemi tanár is, aki szerint ha Magyar Péter az esetleges választási sikere után nem írja újra akár egyszerű többséggel is az alkotmányt, akkor nemcsak gyáva, hanem egyszerűen nem látja a veszélyeket. A történelem azonban már sokszor igazolta, hogy azok hazudták a legborzasztóbb dolgokat, akik azt érezték, hogy csak és kizárólag náluk lehet az igazság, mint most Magyar és a támogatói. És sajnos, ahogyan Albert Camus mondja, mindig eljön a történelemben az a pillanat is, amikor halálbüntetéssel sújtják azt, aki ki meri mondani, hogy a kétszer kettő négy. A jövő évi választás tétje tehát nagy: még dönthetünk úgy, hogy ezt nem engedjük.