A Helyzet

A baloldalon kormányváltó messiás stratégiája a kötekedés

Vélhetően mindenki tisztában volt vele, nem csendes és békés hónapok állnak előttünk a választásokig.

2025. 09. 29. 5:00

Vélhetően mindenki tisztában volt vele, nem csendes és békés hónapok állnak előttünk a választásokig, különösen, mert a baloldalon kormányváltó messiásként előlépő politikus stratégiája inkább írható le a kötekedés fogalmával, mint tartalmi politizálásként. (Érzékeltetésül: eljött az ősz, nem lehet azzal turnézni, hogy negyven fok van a kórházakban, ergo vécépapírt kell „adományozni”, csakhogy ébren tartható legyen a „gyalázatos állapotban lévő egészségügy” toposza.) Ám azt, ami elkövetkezett, talán mégis csak kevesen gondolták.

Kezdjük kicsit távolabbról! Nem túl régi hír, hogy Emmanuel és Brigitte Macron fényképes és tudományos bizonyítékokat készül bemutatni egy amerikai bíróság előtt, hogy igazolják, a francia elnök felesége nő. Az ezt kétségbe vonó felvetéseket, majd a történelmi léptékű hisztériát eredetileg egy YouTube-videó indította 2021-ben, amelyben Amandine Roy és Natacha Rey francia bloggerek feltették a kérdést: „Brigitte Macron: une femme ou un homme?” Candece Owens konzervatív aktivista, influenszer, korábban a Daily Wire munkatársa 4,5 millió követőjével 2024 márciusában kapcsolódott rá az ügyre, széltében-hosszában terjesztve, hogy a francia frist lady valójában férfi.

Egy hete a sejtető, hazug pletykát a közbeszéd szintjére emelve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest fiatalkorú fiúk megrontásával próbálta meg „összemaszatolni” Arató Gergely. Este Tordai Bence Facebook-oldalán már kint is volt egy fotó azzal a felhívással, hogy „nézzük csak Orbán és Semjén arcát, miközben a vádakat hallgatják”. A higgadtságunk megőrzése érdekében most ne menjünk bele a további reakciókba, kommentekbe, a testbeszédelemzők szaporodásába, inkább vessünk egy pillantást magára a dologra!

Így, a XXI. század elején szeretünk azzal tetszelegni magunknak, hogy felvilágosult emberek vagyunk. Büszkék vagyunk a vívmányainkra, holott emberi természetünk pillanatok alatt képes felszámolni mindent, amit eddig elértünk. Ha fellapoznánk a magyarországi boszorkányperek anyagait, első reakciónk minden bizonnyal a hitetlenkedésé lenne, mert nehéz elképzelni, hogy mindaz megtörténhetett. Úrrá lenne rajtunk a kíváncsiság: miért jegyezték le az emberek a sok kegyetlenséget, amit elkövettek? Tényleg szentül hitték, hogy igazuk van? Biztosan akadtak olyanok is, akik meg voltak győződve róla, hogy Báthori Erzsébet szűz leányok vérében fürdött, de az igazság az, hogy a legtöbb pert a kapzsiság, a bosszú, az irigység, a gonoszság indította.

És hiába a technológiai fejlődés, sőt mintha részben amiatt az emberiség szellemileg elindult volna visszafelé az időben. Én egy nyírségi faluban nőttem fel a hetvenes években, az utcán, a padon ülve nagyanyám mellett számolatlan pletykát hallottam, ahogyan a kocsmában is estéről estére megoldották az összegyűltek a világ problémáit, amelyek leegyszerűsödtek ott, s ami nem, az úgyis a nagyokosok dolga volt. De… Soha nem vetődött fel senkiben, hogy az általa mondottak a szélesebb nyilvánosságra tartoznának. Mára a közösségi médiá­val lebomlott a határ magán- és köznyilvánosság között, megszűnt az a szűrő, amely a közösség szempontjából fontos közlendőket engedte át, és ez megfejelve a politikai versennyel eljuttatott bennünket oda, hogy bárkire bármi bármikor rámondható, s miután ebből „karrier” építhető, meg is történik gát és gátlás nélkül. Az is lassan, hogy boszorkány vagy – mint látható – még rosszabb…

Kocsis Máté azt mondta, lennie kell az ilyen eseteknek következményének, mert ha nem, kezelhetetlen hullámok indulhatnak el a társadalomban. Mondhatjuk úgy is, ez a kihalás útja. Jó lenne ezen megállni, nem továbbmenni.

Borítókép: Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kocsis Máté, Gulyás Gergely a parlamentben  (Fotó: Polyák Attila)

