idezojelek
A Helyzet

Piknik és provokáció

Szeretetország vicsorgó különítménye balhéra készül.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
dollármédiaKötcseMagyar Péter 2025. 09. 05. 5:00
Fotó: Markovics Gábor

Kötcsére készülünk. Ki ezért, ki azért. A nemzeti, konzervatív, jobboldali politikai közösség legaktívabb tagjai a gazdaság, a kultúra, a tudomány, a média és a politika világából évek óta egy tradicionális polgári pikniken vesznek részt szeptember elején, főzéssel, baráti beszélgetésekkel, régóta elmulasztott találkozások pótlásával, elgondolkodtató pódiumbeszélgetésekkel, előadásokkal fűszerezve, amit rendszerint Orbán Viktor helyzetértékelése és a következő időszak feladatainak kijelölése zár. Így aztán a kellemes kerti parti őszi politikai évadnyitóvá nemesül a vakáció végeztével minden esztendőben. Így lesz ez az idén is, de most valaki belerondított a polgári idillbe.

Szeretetország vicsorgó különítménye balhéra készül. A piknik napján Kötcsére hívta legfanatikusabb híveit az önjelölt zsebmes­siás, hogy állítólag az eddigieknél is bődületesebb hazugságokat jelentsen be. Olyan ez, mintha az Újpest klubigazgatója a Fradi B közép soraiba szervezne szurkolói ankétot. Megszoktuk már, hogy nagy bajban van a hamis próféta, amikor a józan eszére lenne szükség, de ez a húzása komoly kérdéseket vet fel szándékainak tisztaságával kapcsolatban is. Mit akar ez a mentálisan zavart önimádó? Tényleg azt gondolja, hogy addig hergelheti az Orbán-fóbiásokat, addig uszíthatja ellenünk őket, míg ölre nem megyünk? Ne reménykedjen, mi nem ülünk fel semmilyen provokációnak. A mi közösségünkben ugyanis alapvetés, hogy aki meghatározó szerepet akar betölteni egy demokratikus ország vezetésében, az kizárólag demokratikus eszközöket használhat a céljai elérésére. Az erőszak egyáltalán nem tartozik ezek közé. Persze kaphatta azt is utasításba brüsszeli gazdáitól a kesztyűbáb, hogy a rendfenntartókat, a miniszterelnök biztonságát szavatoló TEK munkatársait hozzák olyan helyzetbe, hogy kénytelenek legyenek kényszerítő eszközöket használni, az erről készült képeket pedig el lehet adni a dollármédiának azzal a dumával, hogy lám-lám, mekkora diktatúra van Magyarországon, Orbán pribékjei verik szegény ellenzékieket. De el kell keserítenem a szerencsétlen telefontolvajt, nem tud már több embert átverni ezekkel a trükkökkel. Rendezhetnek akármekkora felfordulást, semmi nem tereli már el a figyelmet a lebukásukról, az idejekorán elmondott őszödi beszédükről.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megtanulta ország-világ, hogy nem mondhatnak el mindent a terveikről, mert abba belebuknának. Mi, magyarok Gyurcsány óta különösen értjük, hogy vissza kell hozni a választást a sz…rból, meg kell nyerni, aztán mindent lehet. De nem, kedves övcsatvető, nem lehet mindent. Mi pontosan az ellenkezőjét tanultuk meg a 2006-os bukásból annak, amit a táncparketteknek ez a négykézláb csúszkáló ördöge vall a mai napig, ezért nem dőlünk be többé a szemérmetlen hazudozásnak. Emlékszünk? Hazugságra nem lehet igaz országot építeni. Értjük, hogy a téeszelnök az adócsökkentés kormányfője lenne, tehát suttyomban brutális adóemelést tervez. Megértjük, hogy nem lehet a kampányban a migrációról beszélni, hiszen Weber barátja utasítására azonnal végrehajtaná a migránspaktumot. Világos, hogy kerülni kell a genderpropaganda kérdését is, hiszen bennfentes kereskedőnk már az óvodában kötelezővé tenné az érzékenyítést, lehetőleg nőnek öltözött rusnya férfiak előadásában. Beláttuk, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. Ezért nem engedjük őket a kormányrúd közelébe sem, hiszen egy tyúkólat sem bíznánk rájuk. Le fogjuk győzni őket, nem kicsit, nagyon. Ennek mikéntjét pedig elmondja majd Orbán Viktor Kötcsén. Jobban járnak a tiszások is, ha balhézás, acsarkodás, gyűlölködés és provokációk helyett megnézik ők is a beszédet Facebookon.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekIndia

Európa: töpörödés és arrogancia

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektanév

A tanév rendben elkezdődött

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekTarr Zoltán

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Csépányi Balázs avatarja

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu