Éhen fagyó nyugdíjasok

Ha lenne humorrovatunk, oda illene a hír, miszerint Soros György egyik kedvenc nyomásgyakorló (sőt: „civil”) szervezete, a Human Rights Watch valamiféle „jelentést” adott ki, amelyben a magyar nyugdíjasokért aggódik. Nocsak! Idáig – a honi baloldal egyes szereplőinek megnyilatkozásaiból – azt hihettük, hogy Orbánék aljas módon lekenyerezik a nyugdíjasokat, továbbá a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű, s épp ezért fönntarthatatlan. Most azonban kiderült: egy fenét. Gyuri bá témára ráállított embere, bizonyos Kartik Raj kikutatta: „A jelenlegi társadalombiztosítási rendszer sok idős embert kényszerít rá arra, hogy eldöntse: szerény nyugdíját élelmiszerre, gyógyszerre vagy fűtésre költi, és hogy melyik alapvető szükségletről mond le.”

Tehát ha jól értjük: amelyik nyugdíjas ételt vesz, annak már nem futja fűtésre, ergo megfagy. Aki inkább fűt a nyugbéréből, annak kajára nem marad hó végére – így szintén kakukk. Aki pedig inkább gyógyszerre dorbézolja el a kegydíját, az megfagy és éhen hal egyszerre. (Éhen fagy.)

Kemény helyzet – lenne, ha így lenne. Ehelyett a valóság: 2010 óta – inflációstul – 48 százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke. Vagyis csaknem háromszorosára. (Ennyiszeresére legfeljebb a konteómessiásnak nőtt a keresete 2010 után, igaz, neki nem alanyi jogon, hanem a neje révén.) 2010-ben 97 ezer forint volt az átlagnyugdíj, idén januárban viszont – a 13. havival és a 14. havi első részletével együtt – 286 ezer forint. Akárhogy töröm a fejem, nem rémlik, hogy a balos kormányok idején Sorosék a magyar idősekért aggódtak volna, noha akkoriban tíz százalékkal csökkent a nyugdíjak reálértéke. Oda próbálok kilyukadni: aki most éhen hal 286 ezerből, vajon mit evett 2010 előtt 97 ezerből? Gumilövedéket?

A csöppet sem elfogult Soros-jelentés szerint semmilyen intézkedés nem jó, amit a kormány hoz. Az élelmiszer-utalványok, a 13. és 14. havi nyugdíj „csak tapasz Magyarország növekvő nyílt sebére”. Az árrésstop meg azért rossz, mert a kereskedők a többi termék árát megemelték. Nyilván a kereskedők profithajhászásáról is a kormány, sőt maga Orbán tehet, ki más? Meg arról is, hogy akik évtizedeken át „feketéztek”, nem fizettek járulékot, azoknak most értelemszerűen alacsonyabb a nyugdíjuk. Ám miért akarja most ezt a kormány nyakába varrni a Soros-brigád? Nem értem. Pontosabban: nagyon is értem. Közeleg a választás, Orbánék minden társadalmi csoportban masszívan vezetnek, az idősebbek körében utcahosszal. Kéne hát egy kis zavarkeltés, tudományosnak látszó hazudozás, amelyet a naivabbak esetleg bekajálnak. Meg a feledékenyebbek, akik már nem emlékeznek, ki vette el a 13. havijukat. Vagy akikhez nem jutott el a hír, mit tennének hatalmon Gyuri bácsi új üdvöskéi.

– A jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva – ezt Simonovits András Tisza-közeli szakértő mondá.

– Én földhözragadt ember vagyok, mindig tizenkét hónap után fizettem járulékot, miért járna a 13. havi nyugdíj? – érdeklődött ártatlanul pislogva Surányi György, aki jegybankelnökként a magyar aranytartalékot kótyavetyélte el.

A Tisza-szeánszok gyakori szónoka, Petschnig Mária Zita szerint a 13. havi nyugdíj eszement dolog. Mindeközben az Euró­pai Bizottság által kijelölt OECD-szakértők évek óta azt ajánlgatják a kormánynak mély humánummal, hogy tessen maximálni a 13. havi nyugdíjat. Első körben. A sztornó ráér utána.

Ennyit tehát a Soros-jelentésről. Ám nem kell sokat aludni, és jön a következő, a Transparency „korrupciós indexe”, amely nyilván leleplezi majd, hogy Burkina Faso és Ukrajna kevésbé korrupt, mint mi. Kéne az a humorrovat, na.

