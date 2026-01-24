idezojelek
A Helyzet

Jéghideg valóság

Ha az uniós bürokratákat nem verte volna ki a víz az elmúlt évek magyar rezsipolitikájától, akkor Orbán Viktor szerdai bejelentésétől biztos megizzadtak.

Lehoczky Milán avatarja
Lehoczky Milán
Cikk kép: undefined
villamosenergiagázárrezsicsökkentés 2026. 01. 24. 5:58
0

Az elmúlt hetekben megérkezett a tél Európába. Az évek óta nem tapasztalt hideg időjárás miatt a szokásosnál gyorsabban ürültek a gáztárolók, ami csúcsközelbe lökte a földgázárat az uniót kiszolgáló piacon. Példaként vehetjük a holland TTF benchmark esetében szembetűnő növekedést, ahol a közelmúltban előfordult a napon belüli tízszázalékosnál is magasabb áremelkedés, a heti drágulás pedig megközelítette a harminc százalékot.
Mindazonáltal a beszerzési ár változása országonként eltérő módon jelenik meg a lakossági energiaszerződésekben, attól függően, hogy milyen árazási modell jellemző az adott tagállamra. Ott, ahol a háztartások jelentős része változó áras, tőzsdéhez vagy időszaki indexhez kötött szerződéssel rendelkezik, a nagykereskedelmi gáz- és villamosenergia-árak megugrása szinte azonnal megjelenhet a rezsiszámlákban, tehát akár már a következő elszámolási időszakban is. Így az olyan dinamikus árazású területeken, mint a skandináv országok, Spanyolország, Portugália vagy Írország a hideg időjárás ­miatt egyszerre nő a fogyasztás és az egységár is.

Ám ahol a fix áras, néhány évre rögzített, lakossági szerződések jellemzők, a januári drágulás közvetlenül még nem jelenik meg a következő havi vagy negyedéves számlákban, de késleltetve, a szerződések lejáratakor vagy az éves felülvizsgálat során már igen, kellemetlen meglepetést tartogatva a fogyasztóknak.

Ugyanis ekkor érvényesítik a közüzemi szolgáltatók a magasabb beszerzési költségeket új ajánlataikban, így a hideg időszak hatása nem azonnal, hanem egy-két évvel később válik nyilvánvalóvá a rezsiszámlákon. E körbe tartozik az említetteken kívül lényegében az összes többi uniós tagállam Ausztriától Szlovákiáig. Kivételt képez a Brüsszelben sokat kárhoztatott magyar gyakorlat, amely során a kormány a rezsicsökkentés évtizedes megoldásán keresztül megvédi a magyar fogyasztókat az energiaársokkoktól a fönt vázolthoz hasonló esetekben is, és általában.
S ha az uniós bürokratákat nem verte volna ki a víz az elmúlt évek magyar rezsipolitikájától, akkor Orbán Viktor szerdai bejelentésétől biztos megizzadtak, hiszen a miniszterelnök a rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel további kormányzati rezsitámogatásról biztosította a magyar gáz- és áramfogyasztókat. 

Az intézkedéssel a magyar kabinet nem titkoltan azt célozza, hogy a lakosságnak ne kelljen viselni a zord időjárás okán megnövekedett pénzügyi következményeket, és a fűtés ne váljon megfizethetetlenné a tél legkritikusabb időszakában sem.

Magyarán, ami már biztos, hogy az érintett időszakra eső többletfogyasztás költségeit a magyar állam átvállalja. Ez utóbbi különösen fontos annak fényében, hogy az uniós statisztikai hivatal adatai szerint az EU-ban több mint 41 millió ember nem engedheti meg, hogy otthonát megfelelően felfűtse. Elnézve az euró­pai energiaárakat, nincs min csodálkozni, s a tendenciát figyelembe véve sajnos már a közeljövőben egyre magasabb lehet azok aránya, akik fedél alatt is kénytelenek dideregni.
Fűtött szobánk melegéből még akár némi kaján örömöt is érezhetnénk afölött, hogy hazánknál történelmileg szerencsésebb országok most a petrencés rúd rosszabbik végére kerültek. Ám sokkal inkább az aggodalom és düh lesz úrrá rajtunk, hogy megint ártatlan – és jelen esetben védtelen – európai polgárok fizetik az elhibázott politika árát. Sokadjára.

 Ezért az uniós döntnökök és kormányon lévő szövetségeseik gyakorlatát tekintve legfeljebb fohászkodhatunk ezért a több mint 40 millió emberért,

 hogy minél enyhébbek legyenek az elkövetkező telek, mert vezetőiktől védelmet, segítséget aligha várhatnak.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekjavítóintézet

Bebukottak – nem változik semmi

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekmagyarország

Biztos pont a bizonytalan világban

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekorosz gáz

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektordai

Tordai Bence őrült ámokfutásba kezdett, teljesen kiborult Pulaiék mérése miatt

Csépányi Balázs avatarja

Marakodik a baloldal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu