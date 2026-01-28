Őrjítő jókedv

Sokasodnak a viharfelhők Tisza-vezér úr feje fölött. Nem elég, hogy megbízói – nevükkel ellentétben – már nem bíznak benne, és a nyakára küldték két megbízható idomárjukat (a „magyar Jockey Ewing” fogja majd a pórázát, Anita meg a szájkosarával babrál), a számok egyre katasztrofálisabbak. Már a haveri közvélemény-kutató cégek mérései is egyre inkább azt pedzegetik, hogy a 2022-es forgatókönyv ismétlődhet meg áprilisban. Olybá tűnik, a magyarok zöme továbbra sem óhajtja a jövőjét egy labilis idegzetű Péterre bízni, aki még elődjénél is gátlástalanabb, veszettebb, árulóbb, és csak a bosszúja meg a mentelmi joga érdekli.

A Századvég tegnap nyilvánosságra hozott konjunktúrafelmérése minden bizonnyal egy Bud Spencer-féle kalapácsütés erejével taglózhatta le Magyar Pétert meg 26 fős pártját. (Föltéve, hogy a valóság egyáltalán eljut hozzá. Mert az sem kizárt, már abban a stádiumban van, amikor maga is elhiszi mindazt a sok marhaságot, amivel naponta teleszórja a világhálót.) A szóban forgó Századvég-kutatás szerint a magyarok gazdasági várakozása jelentősen – 3,8 indexponttal – javult a korábbiakhoz képest. Ez az egyik legfontosabb mutató, amely az emberek hangulatát tükrözi. Az látszik belőle, hogy a többség szerint jó vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok. Ha jófelé, akkor nehezebb őket aszados, kémtollas, internetzavarós, klozetpapíros álhírekkel rio­gatni. Legalábbis a józan többséget, akik majd a választást eldöntik. Tisza-szempontból őrjítő ez a jókedv.

Legutóbb 2022 márciusában volt olyan magas az úgynevezett konjunktúraindex, mint most. S hogy mi történt pár héttel eme 2022. márciusi fölmérés után, arra talán mindannyian jól emlékszünk. Irgalmatlan nemzeti kétharmad. Különösképp jól emlékezhet rá szegény hódmezővásárhelyi polgi, akit a családjával együtt kilöktek a színpadra és sorsára hagytak saját szövetségesei, „barátai”: a magyarországi baloldal. Úgy tűnik, ez a sors vár Magyar Péterre is. Ellenállhatatlanul közeledik az április 12-i patrióta gyors vagy a Karigeri által emlegetett villamos…