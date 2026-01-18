Ősrégi, magyar gyártású villamost találtak egy Arad melletti faluban + videó

Első évadjának befejező epizódjához ért a Gehilio’s Garage videócsatorna Magyarok a világ körül sorozata, amelynek korábbi részeiben Szerbiában és Boszniában kiállított, pusztuló vagy éppen máig dolgozó járműveket, például gőzmozdonyokat és traktorokat lehetett megismerni. Ezek közös vonása, hogy magyar gyártásúak, és ugyanez igaz a mostani részben bemutatott, a budapesti Ganz és Társa Danubius Művekben készített villamosra is, ám ezt nem külföldre exportálták, hanem mindvégig erdélyi volt, és Trianon után került a határ túlsó oldalára. További érdekessége a keskeny nyomtávú motorkocsinak, hogy egy falusi, Gyorokon található remízben (ma múzeumban) áll, ott volt ugyanis a központja az Arad-Hegyaljai Motorosított Vasútnak, mely 1906-os alapítása után a mai modern tram-train elődjeként településközi villamosként működött.