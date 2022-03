Mit tett az Orbán-kormány a nyugdíjasokért?

Zsigó Róbert: Megkezdődik az emelt nyugdíj kiutalása

A családokért felelős államtitkár január 12-én jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában, hogy megkezdődik a nyugdíjasok bankszámlájára az első, idei, 5 százalékkal emelt nyugdíj kiutalása.

Hozzátette: ez egy átlagos nyugdíjnál havi 7 800 forint emelést jelent.

Zsigó Róbert hangsúlyozta:

Az inflációkövető nyugdíjemeléssel biztosítjuk a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését. 2010-ben ezt vállaltuk, álltuk is a szavunkat, hiszen az elmúlt években több mint 10 százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke.

Februárban pedig visszaadták a nyugdíjasoknak a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat.

Mindezt a gazdaság jó teljesítménye, a járvány ellenére is stabil gazdasági növekedés biztosítja – fűzte hozzá.

Az időseknek is választaniuk kell, hogy haladunk-e tovább ezen az úton és a jó gazdasági teljesítményből folyamatosan tudjuk növelni a támogatásukat, vagy engedjük-e, hogy visszatérjünk a Gyurcsány–Bajnai-korszakba, ahol sorozatos megszorításokkal elszegényítették a nyugdíjasokat – emelte ki Zsigó Róbert.

Akkor elvettek tőlük egyhavi nyugdíjat, és Európa legmagasabb rezsiszámláit fizettették a nyugdíjasokkal

– emlékeztetett az államtitkár.

A baloldal programja most is ugyanaz, mint volt – hangsúlyozta, majd folytatta: a baloldal kijelölt miniszterelnök-jelöltje eltörölné a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is. Ráadásul embertelen módon az idősek halálától reméli, hogy hatalomra jusson.

Mi megvédjük a nyugdíjasokat, mert Magyarországnak az idősek megbecsülése terén is előre kell mennie, nem hátra – zárta sorait Zsigó Róbert.

Ennyi pluszt kaptak 2021-ben a nyugdíjasok Orbán Viktor kormányától

Összesen 250 milliárd forintot folyósított külön juttatások címén az államkincstár a nyugdíjasoknak 2021 novemberében. Erről Tállai András tájékoztatott tavaly októberben a Media­works Hírcentrumának nyilatkozva. A pénzügyminiszter helyettese hozzátette: az összegből kétszázmilliárdot tesz ki a gazdasági növekedésnek köszönhető ­nyugdíjpré­mium, a nyolcvanezer forintos juttatást minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy megkapja. A kiegészítő emelés ötvenmilliárdot jelentett a jogosultaknak. 2021 november közepén – a rendes havi ellátással együtt – kézhez kapták a jogosultak a kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjprémiumot is.

Tállai András elmondta:

Nyolcvanezer forintot kapott kézhez minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy nyugdíjprémium címén.

Az államtitkár egyúttal felidézte, hogy a nyugdíjtörvény alapján 435 ezer embert ennél kisebb prémium illetett volna meg.

– A gazdaság teljesítményének köszönhetően a kormány mindenkinek ki tudja fizetni a teljes összeget. A jogosultaknak ezen a címen összesen 198,7 mil­liárd forintot folyósít a kincstár – ismertette. Majd megjegyezte azt is, hogy nyugdíjprémium minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek jár, vagyis a juttatást nemcsak az öregségi nyugdíjat kapók vehetik majd kézhez.

Nyugdíjemelés jöhet júniusban

A kormány nem hagyja, hogy a magyar emberekkel, és különösen a magyar nyugdíjasokkal fizettessék meg a háború árát. Ha az ukrajnai konfliktus miatt a vártnál jobban megemelkedik az infláció, akkor a kormány év közben, júniusban nyugdíjemelést biztosít – ezt nyilatkozta a Mediaworks Hírcentrumának a pénzügyminiszter helyettese.

Tállai András ugyanakkor megjegyezte: a baloldal amellett, hogy háborúba sodorná az országot, még megszorításokat is bevezetne, el akarja törölni például a 13. havi nyugdíjat.

A miniszterhelyettes úgy vélte, az idősek tudják, mit jelent a háború, és nem kérnek a baloldal háborújából. Szerinte ezért vasárnap szavazzunk a békére, a biztonságra, amelyet csak a Fidesz–KDNP akar és képes megőrizni.

Orbán Viktor kormányfő aláírja a 13. havi nyugdíj kifizetéséről szóló rendeletet, mellette Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, az Idősek Tanácsa alelnöke (j2) és az Idősek Tanácsának tagjai a Karmelita kolostorban 2021. december 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Ezután az államtitkár úgy fogalmazott: amikor Gyurcsányék kormányoztak, a 2009-es megszorítások alkalmával elvették a 13. havi nyugdíjat, majd tettek egy törvénybe foglalt ígéretet, amely szerint nagy gazdasági növekedésnél prémiumot kapnak a nyugdíjasok.

– Erre persze soha nem került sor, mert a baloldal idején pénzügyi és gazdasági összeomlás szélére került az ország. Ígéretük tehát felért a választók félrevezetésével – fogalmazott az államtitkár. Hozzáfűzte:

a Fidesz–KDNP-kormány nemcsak hogy talpra állította a gazdaságot, de a jelentős gazdasági növekedések miatt immár negyedik alkalommal fizeti ki a nyugdíjprémiumot, s jövő februárban 13. havi nyugdíjat is folyósít.

A miniszterhelyettes kitért a kiegészítő nyugdíjemelésre is. Ez a juttatás akkor jár, ha az infláció magasabb annál, mint amivel korábban a pénzügyi kormányzat számolt. Ez biztosítja a nyugdíjak vásárlóértékének a megőrzését. A pandémia miatt kialakult világgazdasági folyamatok – így ­például a nyersanyag- vagy a csiphiány – is közrejátszottak abban, hogy az infláció a tervezettnél magasabb lett.