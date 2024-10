Gulyás Gergely elárulta, mire számít Magyar Péter mentelmi ügyében

A Tisza Párt kisajátítaná az egyik nemzeti szimbólumot

Minden létező 1956-os szervezet kikérte magának, hogy Magyar Péter pártja kisajátítaná a lyukas zászlót.

– hívta fel a figyelmet a miniszter.

A baloldal legújabb vezető politikusa kedden jelentette be, hogy „a Tisza Párt jelképe a mai naptól az 1956-os lyukas zászló”. A kijelentés nagy közfelháborodást keltett, több 1956-os szervezet is tiltakozik a bejelentés ellen. Egy ’56-os nemzetőr is keményen kifakadt Magyar Péterre, szerinte „Nem lehet és nem szabad, hogy a nemzetünknek szándákosan ártó, Magyar Péter által vezetett pártocska legyen történelmi múltunk egyik örökös jelképének viselője”.