Erdő Péterre sokan tekintenek Ferenc pápa utódjaként

Magyar lehet a következő pápa?

A pápa halálát követő napon Rómába érkeztek a bíborosok, és elkezdődtek az úgynevezett készülődő megbeszélések. Miközben előkészítették a pápa temetését, ezzel egy időben a pápaválasztási folyamat is elindult. Most pedig a május 7-re kitűzött konklávén a bíborosok zárt ajtók mögött döntik el, hogy ki lesz az új pápa. A választható 135 bíborosból 108-at Ferenc pápa nevezett ki a elmúlt évek konzisztóriumán, azonban közülük ketten egészségügyi problémák miatt nem vesznek részt a konklávén.

A szavazás papíron történik, és ha nincs meg a kétharmados többség, fekete füst száll fel a kápolna kéményéből. Ha sikerült a választás, fehér füst jelzi, hogy új pápája van a katolikus egyháznak.

A pápaválasztás a magyarok számára is történelmi lesz, ugyanis két magyar bíboros is részt vesz a katolikus egyház részletes és évszázados eljárásában. Erdő Péter mellett a délvidéki születésű Német László, a Belgrádi főegyházmegye metropolita érseke is ott lesz, akit tavaly december 7-én nevezett ki bíborosnak Ferenc pápa.

Ami pedig még nagyobb jelentőséggel bír, hogy a világmédia szerint is van rá esély, hogy magyar pápa lehet a következő.

Ugyanis Erdő Péter az egyik legesélyesebb arra, hogy kövesse a nemrég elhunyt szentatyát. A magyar bíborosról közismert ugyanis, hogy a konzervatív nézetei ellenére a liberálisok körében is tiszteletnek örvend, és köztudott róla, hogy támogatja az ortodox keresztények felé irányuló pápai segítségnyújtást.

Még a brit The Independent is a négy legesélyesebb pápajelölt közé sorolta Erdő Pétert. A lap szerint Erdő lehet a konzervatív szárny legerősebb indulója, aki kompromisszumos megoldásként előtérbe kerülhet a konklávén.

Ha Erdő Pétert választanák meg, az nemcsak egyházi, hanem geopolitikai jelentőséggel is bírna.

A globalizációval, háborúval és migrációval terhelt korszakban egy közép-európai, hagyománytisztelő pápa hitelesen képviselhetné a keresztény alapértékekhez való visszatérés üzenetét.