Sunyítanak a Tisza Párt sajtósai, pedig a főnökük ötletéről kérdeztük őket + videó

Noha a lap kevéssel a közlés után beismerte, hogy álhírről van szó, és nyilvánosan bocsánatot kért, Magyar Péter semmilyen formában nem mentegetőzött, és a Facebook-oldalán továbbra is megtalálható az álhír.
Február elején az Index robbantotta ki Magyar Péter részvénybotrányát. A lap arról írt, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.
A cikk szerint a rákövetkező hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert.
Lapunk megírta, Magyar sajátos trükköt bevetve próbál kibújni az ügyből, és azt állítja: a következő héten könyvelték le az ügyletet, így ő nem vásárolhatott pénteken. Vagyis nem követett el bennfentes kereskedést. Azonban a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Így könnyen megeshet, hogy a pénteki vásárlás máskor került nyilvántartásba.
Magyar Péter nemrég az Európai Parlamentben is hazudott, amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját.
Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa „visszaböfögi” a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb „propagandahazugságokkal” pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik.
Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot.
Ám arról elfeledkezett a pártvezér, hogy korábban maga vallotta be, hogy lehallgatta volt feleségét.