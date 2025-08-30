Sunyítanak a Tisza Párt sajtósai, pedig a főnökük ötletéről kérdeztük őket + videó

Pedig ha valaki, Magyar Péter kamuzott rendesen.

A politikai szerepvállalástól a kormányfő horvátországi nyaralásáig

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába.

Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított.

Később a Tisza EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a tavalyi választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe. Így is tett.

Magyar a mentelmi ügy kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez:

esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról.

Amellett, hogy Magyar Péter már a politizálása alapvető kérdéseiről is félrevezette a követőit, a legkülönfélébb témákban ontotta magából a hazugságokat. Adódott olyan is, amellyel honfitársai tízezreit is veszélybe sodorta.

Az egyik legsúlyosabb ilyen eset az volt, amikor a Magyar Hangtól származó álhírt átvéve Magyar azt terjesztette a közösségi oldalán, hogy titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett Budapesten landolt Bassár el-Aszad bukott szír diktátor.