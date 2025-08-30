miniszterelnökszektaMagyar Péter

Sunyítanak a Tisza Párt sajtósai, pedig a főnökük ötletéről kérdeztük őket + videó

A javaslat alapján Magyar Péter az elsők között bűnhődne.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 19:10
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter újságírókkal kapcsolatos elképesztő kijelentése után levelet küldtük a Tisza Párt sajtóosztályának a témában. Emlékeztettük őket, hogy Magyar Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy ha hazugságon kapnak majd egy sajtóorgánumot, 

akár fel is függeszthetik a működését.

Megkérdeztük, hogy ugyanez igaz lenne a politikusokra is, és hogy vissza kellene-e adnia a mandátumát valakinek, akit többször hazugságon kapnak.

Természetesen nem válaszoltak a levelünkre, semmibe veszik a közvéleményt. 

Pedig ha valaki, Magyar Péter kamuzott rendesen.

A politikai szerepvállalástól a kormányfő horvátországi nyaralásáig

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. 

Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított.

Később a Tisza EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a tavalyi választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe. Így is tett.

Magyar a mentelmi ügy kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: 

esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról.

Amellett, hogy Magyar Péter már a politizálása alapvető kérdéseiről is félrevezette a követőit, a legkülönfélébb témákban ontotta magából a hazugságokat. Adódott olyan is, amellyel honfitársai tízezreit is veszélybe sodorta.

Az egyik legsúlyosabb ilyen eset az volt, amikor a Magyar Hangtól származó álhírt átvéve Magyar azt terjesztette a közösségi oldalán, hogy titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett Budapesten landolt Bassár el-Aszad bukott szír diktátor.

Noha a lap kevéssel a közlés után beismerte, hogy álhírről van szó, és nyilvánosan bocsánatot kért, Magyar Péter semmilyen formában nem mentegetőzött, és a Facebook-oldalán továbbra is megtalálható az álhír.

Február elején az Index robbantotta ki Magyar Péter részvénybotrányát. A lap arról írt, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A cikk szerint a rákövetkező hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. 

Lapunk megírta, Magyar sajátos trükköt bevetve próbál kibújni az ügyből, és azt állítja: a következő héten könyvelték le az ügyletet, így ő nem vásárolhatott pénteken. Vagyis nem követett el bennfentes kereskedést. Azonban a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Így könnyen megeshet, hogy a pénteki vásárlás máskor került nyilvántartásba.

Magyar Péter nemrég az Európai Parlamentben is hazudott, amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját.

Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa „visszaböfögi” a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb „propagandahazugságokkal” pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik.

Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot.

Ám arról elfeledkezett a pártvezér, hogy korábban maga vallotta be, hogy lehallgatta volt feleségét.

Nagy port vert fel a Tisza Párt adatbázisbotránya is, ugyanis az aktivistákat vállalhatatlan jelzőkkel – például „alkesz”, „rokinyugis” – címkézték, az adatok pedig később kiszivárogtak. Magyar Péter azt állította, hogy orosz módszerekkel végrehajtott titkosszolgálati akció zajlott ellenük, valamint a gépeikre katonai kémszoftvert telepítettek. Később kiderült, hogy saját mukatársa hibázott, amikor rosszul állította be egy megosztott Google-dokumentum láthatóságát.

 

A Tisza Párt elnökének legutóbbi uszítása és hazugsága Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szólt,

hamis állításokat közölve a kormányfő állítólagos „jachtozásáról” és „luxusételeiről”, amiről Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán. A kormánypárti politikus szerint semmi nem úgy van, ahogy Magyar Péter leírta, de a szektájának pont ennyi kell, ahhoz azonban már emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy az ellenzéki pártvezér azt állítsa: a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető. 

Megírtuk, hogy Magyar Péter pontosan úgy reagált a Tisza Párt kiszivárgott adóemelése miatt kirobbant botrányra, ahogy az eddigi megbotránkoztató esetekben. Magából kikelve ragadott klaviatúrát, és őrjöngve megfenyegette a közösségi oldalán a sajtót. Pedig a média csupán egyetlen dolgot tett: közölte a kiszivárgott tervezetet és annak következményeit. A sajtószabadságért máskor annyira aggódó Magyar Péter azzal is fenyegetőzött a posztjában, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, ha szerintük nem állít valaki valóságot. Az újságírókat pedig börtönbe is küldené az aggódó pártelnök.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu