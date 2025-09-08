idezojelek
Kell-e ostoba kormány?

A választás esélyese a Fidesz–KDNP, ám ha a nemzeti oldal nem alkalmazkodik, nem vívja meg a küzdelmet a digitális térben, akkor akár veszíthet is.

Pilhál Tamás
MagyarországBrüsszelOrbán Viktor 2025. 09. 08. 4:58
Fotó: Bodnár Boglárka

A miniszterelnök tegnapi kötcsei beszéde nyomán bárki előtt érthetővé válhatott, hogy Donald Trump miért épp Orbán Viktor véleményét kérte ki az orosz elnökkel való találkozója előtt. Ami a világpolitikát illeti, a kormányfő szerint az új amerikai vezetés szembenéz a számára nem túl vidám tényekkel. Például azzal, hogy Oroszország megnyerte a háborút, Kína behozhatatlan demográfiai, technológiai és tőkeelőnyre tett szert, katonai hátránya csökken, közben pedig egyre inkább hitelezője a Nyugatnak. Az Egyesült Államok szétbontja az eddigi globális gazdaságot, és befejezi a demokráciaexportot. Európa mindeközben gyenge és az is marad, gazdasága aligha áll talpra. Míg 2008-ban még a világgazdaság 25,4 százalékát adta az unió, megelőzve az Egyesült Államokat (22,9 százalék), mára visszazuhantunk 17,6 százalékra, az amerikaiak viszont erősödtek. 

A vak is látja: Európát rosszul vezetik, hanyatlik, az unió a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. Egy nemes kísérlet lehangoló végjátéka ez. A német kancellár bejelentette a jóléti állam végét; Franciaország adósságheggyel és bizalmatlansági szavazásokkal küzd; Lengyelországban a hatalmi elnyomás a végéhez közeledik; a V4-et német közreműködéssel ugyan szétverték, ám hamarosan újraéledhet. Eközben Ukrajnát most osztják három részre: már létrejött egy orosz zóna, lesz egy demilitarizált meg egy nyugati zóna.

Ahhoz, hogy az unió ne essen szét, alapjaiban kellene újjászervezni. Orbán Viktor egy körkörös szerkezetű uniót tart életképesnek. A külső gyűrűben helyezkednének el azok, akik katonai és energetikai ügyekben partnerek lehetnek: törökök, britek, ukránok. Eggyel beljebb azok, akik közös piacot akarnak. Azon belül az eurózóna és a közös költségvetés támogatói, legbelül pedig a politikai unió hívei, akik gender-, migráns- és jogállamiságügyben egy húron pendülnek. Ha az átalakítás nem sikerül, akkor a 2028–2035-ös lehet az utolsó közös uniós költségvetés – jövendölte a miniszterelnök. Korábbi előrejelzései találati pontosságából kiindulva én már nem kötnék életbiztosítást Brüsszel bőrére…

Az unió lejtmenete közben Magyarország azért nem ment tönkre, mert leváltunk az európai gazdasági modellről. Segély- helyett munkaalapú gazdaság, bérlakás helyett saját otthon, progresszív helyett egykulcsos adó, bank- és multiadó, rezsicsökkentés, család- és otthonteremtési támogatások, édesanyák élethosszig adómentessége és a többi. A miniszterelnök szerint a magyar gazdaság mottója: „Kell, hogy a vajból a kenyér szélére is jusson.” Jövőre két út közül választhatnak a magyarok. Ráköthetik Magyarországot Brüsszel szakadékba robogó szerelvényére. Ez káoszt, szegénységet, migrációt, háborút, méregzöld politikát, a pénzügyi (euró) és igazságügyi függetlenségünk (Európai Ügyészség) végét jelentené. Ezt kínálja a DK és a Tisza. Utóbbi vezetőjét, a „kiskakast” példátlan módon a mentelmi jogán keresztül fogja Brüsszel, gazdasági tótumfaktuma pedig egy külföldi bank embere. Ráadásul a két hírhedt Tarr-mondattal leleplezték magukat, teljes bizalomvesztésben vannak.

A másik választás, hogy a magyarok kitartanak a mostani modell mellett: béke, függetlenség, saját pénz és gazdaságpolitika. A választás esélyese a Fidesz–KDNP, ám ha a nemzeti oldal nem alkalmazkodik, nem vívja meg a küzdelmet a digitális térben, akkor akár veszíthet is. Ezért lesz új nemzeti konzultáció a Tisza adóemelési tervéről, továbbá lesznek békemenetek és szakpolitikai viták. 

Mert bele kell állni a munkába. Magyarország egy ingatag térben fekvő ország, amelynek vezetéséhez speciális képességek kellenek. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni.

A magyarok Istene majd segít nekünk a bölcs döntésben.


