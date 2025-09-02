Kocsis Máté: Miért tilos adóügyekről beszélni a választásokig?

Magyar Péteréknél elindult a válságkommunikáció, a Tisza Párt igyekszik jól csengő adójavaslatokkal feledtetni az emberekkel az adóemelési terveikről kiszivárgott dokumentumot és azt hogy Tarr Zoltán még több olyan intézkedést lebegtetett be, amelyről nem akarnak beszélni, mert akkor megbuknának. Sőt Magyar Péter a szokásos baloldali védelmi mechanizmust is pajzsként maga elé emelte: a baloldali pártvezér igyekezett szembeszállni a valósággal, és azt állítja, hogy hamisítottak a kínos vallomásokról szóló videók.

Fotó: Hatlaczki Balázs

– Halljuk, látjuk, értjük, hogy a válságkommunikáció van a Tiszában, és már kalkulátorral is ki lehet számolni, hogy mennyire „szuper” adójavaslataik vannak, de akkor miért mondta Tarr Zoltán, hogy ezekről a nehéz ügyekről tilos beszélni a választásokig? – tette fel a kérdést Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Erre válaszoljon már végre egy tökös tiszás!

– szólított fel a Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette: „vagy csak ne nézzék hülyének az egész országot. Kösz.”

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.