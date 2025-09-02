Tisza-adóTarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté: Miért tilos adóügyekről beszélni a választásokig?

A Tisza Párt igyekszik elterelni a figyelmet arról, hogy megsarcolnák a magyarokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 18:22
Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péteréknél elindult a válságkommunikáció, a Tisza Párt igyekszik jól csengő adójavaslatokkal feledtetni az emberekkel az adóemelési terveikről kiszivárgott dokumentumot és azt hogy Tarr Zoltán még több olyan intézkedést lebegtetett be, amelyről nem akarnak beszélni, mert akkor megbuknának. Sőt Magyar Péter a szokásos baloldali védelmi mechanizmust is pajzsként maga elé emelte: a baloldali pártvezér igyekezett szembeszállni a valósággal, és azt állítja, hogy hamisítottak a kínos vallomásokról szóló videók.

Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balázs

– Halljuk, látjuk, értjük, hogy a válságkommunikáció van a Tiszában, és már kalkulátorral is ki lehet számolni, hogy mennyire „szuper” adójavaslataik vannak, de akkor miért mondta Tarr Zoltán, hogy ezekről a nehéz ügyekről tilos beszélni a választásokig? – tette fel a kérdést Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Erre válaszoljon már végre egy tökös tiszás!

– szólított fel a Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette: „vagy csak ne nézzék hülyének az egész országot. Kösz.”

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Te küldted

További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Megmutatjuk a Tisza-adót számokban

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu