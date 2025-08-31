Itt talál mindent, amit a Tisza-adóról eddig tudni lehet

Kiszivárgott dokumentum: progresszív szja

A botrányt az Index birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi államtitkár, Kármán András.

„Katasztrófa a dolgozóknak”

Az ügyre reagálva Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a terv a dolgozók hatvan százalékát érintené, vagyis messze nem csupán a legmagasabb jövedelműekről van szó. A frakcióvezető szerint egyértelmű, hogy a tiszások tudatosan el akarták hallgatni az adóemelést a választásokig, hogy aztán a hatalom birtokában, „suttyomban” vezessék be.

Saját szakértőjük buktatta le Magyar Péterék adótervét

A Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Az Index pedig éppen erről írt a napokban. A portál megszerzett egy, a párt vezetésének készült belsős tiszás feljegyzést, amely szerint drasztikusan növelnék a személyi jövedelemadót, átvizsgálnák, vagyis megvágnák az adókedvezményeket, cserébe kicsit mérsékelnék az áfát. A legárulkodóbb Petschnig egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása: az Aranyfürt Tisza-szigetnél márciusban arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek, ami pontosan egybevág az Index értesülésével.

„Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”

– fogalmazott Petschnig, férje, Kéri László oldalán (a videón 2.54.35-től)