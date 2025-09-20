Orbán Viktor: Gyülekező!

Elkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója, ahol

délután 16 óra után Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

– Találkozzunk 16 órakor a Papp László Sportarénában, vagy itt, a Facebookon! Mi már nagyon várjuk! – írta saját közösségi oldalán a kormányfő.

A digitális polgári körről Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, először megalapították a Harcosok klubját, majd annak megszervezték első országos találkozóját, „ez volt a kezdet.” Ezután hozták létre a digitális polgári köröket, amelyeknek ma van az országos találkozója, a gyűlés.

Borítókép forrása: Orbán Viktor/Facebook