Orbán ViktorminiszterelnökPapp László Sportarénábanbeszéd

Orbán Viktor: Gyülekező!

A miniszterelnök is beszédet mond a digitális polgári körök találkozóján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 13:38
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Elkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója, ahol 

délután 16 óra után Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

– Találkozzunk 16 órakor a Papp László Sportarénában, vagy itt, a Facebookon! Mi már nagyon várjuk! – írta saját közösségi oldalán a kormányfő.

A digitális polgári körről Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, először megalapították a Harcosok klubját, majd annak megszervezték első országos találkozóját, „ez volt a kezdet.” Ezután hozták létre a digitális polgári köröket, amelyeknek ma van az országos találkozója, a gyűlés.

 


Borítókép forrása: Orbán Viktor/Facebook

 

Orbán Balázs: A digitális honfoglalás elkezdődött!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

