Orbán Viktor: Már több mint hetven magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Lezárult az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlata, az Adaptive Hussars , amelyen a honvédség minden haderőneme részt vett – írta Orbán Viktor a digitális polgári körök legújabb hírlevelében, amiben több fontos bejelentést is tett.

Adaptive Hussars 2025 Fotó: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf sikeresnek értékelte a gyakorlatot, amin a honvédség összes haderőneme részt vett, a Bálna Honvédelmi Központban pedig elismeréseket adtak át a magyar és szövetséges katonáknak – számolt be a miniszterelnök.

Orbán Viktor sarkos véleményt mondott Magyar Péter ötletéről

A kormányfő reagált arra a belpolitikai hírre is, hogy a Tisza elnöke etikai kódex javaslatot tett.

Hogy nem szakad le az ég?! Lehallgatja a feleségét, aztán zsarolja, aztán bántalmazza, majd etikáról beszél. Megáll az ész!

– fogalmazott Orbán Viktor.

Fotó: Máté Krisztián / MW

A miniszterelnök bejelentette: döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Hangsúlyozta,

a kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar emberek zsebében, míg a baloldali és tiszás közgazdászok megszorításokat és nyugdíjadót sürgetnek.

Orbán Viktor arról is írt, hogy november 15-től újabb könnyítések jönnek az Otthon start hitelnél. Pontosítják az első lakásszerző fogalmát, rugalmasabbá válik a tb-jogviszony igazolása, és további módosítások is segítik, hogy még több fiatal és család vehessen igénybe kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelt.

Európa a harmadik világháború felé tart

A hírlevél külpolitikai részében a miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európa háború felé tart, és „új fegyverkezési verseny küszöbén állunk”. Mint írta,

ha szerencsénk lesz, a nyugat-európai vezetők előbb buknak bele a háborús politikába, mintsem kitörhetne a harmadik világháború.

Orbán Viktor szerint Macron népszerűsége történelmi mélyponton van: mindössze a franciák 11 százaléka elégedett vele – ilyen alacsony értéket még egyetlen elnök sem produkált. Németországban pedig a sorkötelezettség visszaállításának terve okozhatja Merz kancellár bukását. „Európa talán lassan észhez tér. Csak érjük meg…” – fogalmazott a miniszterelnök.