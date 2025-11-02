Orbán ViktorEurópaháborúDonald Trump

Orbán Viktor: Már több mint hetven magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

A békéhez erő kell – fogalmazott Orbán Viktor legfrissebb hírlevelében, amelyben beszámolt arról is, hogy a háború újabb magyar életet követelt. Továbbá írt a honvédség történelmi hadgyakorlatáról, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, új otthonteremtési könnyítésekről és a nemzetközi helyzet alakulásáról is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 13:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lezárult az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlata, az Adaptive Hussars , amelyen a honvédség minden haderőneme részt vett – írta Orbán Viktor a digitális polgári körök legújabb hírlevelében, amiben több fontos bejelentést is tett.

Adaptive Hussars 2025 Fotó: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf sikeresnek értékelte a gyakorlatot, amin a honvédség összes haderőneme részt vett, a Bálna Honvédelmi Központban pedig elismeréseket adtak át a magyar és szövetséges katonáknak – számolt be a miniszterelnök. 

Orbán Viktor sarkos véleményt mondott Magyar Péter ötletéről

A kormányfő reagált arra a belpolitikai hírre is, hogy a Tisza elnöke etikai kódex javaslatot tett. 

Hogy nem szakad le az ég?! Lehallgatja a feleségét, aztán zsarolja, aztán bántalmazza, majd etikáról beszél. Megáll az ész!

– fogalmazott Orbán Viktor. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Fotó: Máté Krisztián / MW

A miniszterelnök bejelentette: döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Hangsúlyozta, 

a kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar emberek zsebében, míg a baloldali és tiszás közgazdászok megszorításokat és nyugdíjadót sürgetnek.

Orbán Viktor arról is írt, hogy november 15-től újabb könnyítések jönnek az Otthon start hitelnél. Pontosítják az első lakásszerző fogalmát, rugalmasabbá válik a tb-jogviszony igazolása, és további módosítások is segítik, hogy még több fiatal és család vehessen igénybe kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelt.

Európa a harmadik világháború felé tart

A hírlevél külpolitikai részében a miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európa háború felé tart, és „új fegyverkezési verseny küszöbén állunk”. Mint írta, 

ha szerencsénk lesz, a nyugat-európai vezetők előbb buknak bele a háborús politikába, mintsem kitörhetne a harmadik világháború.

Orbán Viktor szerint Macron népszerűsége történelmi mélyponton van: mindössze a franciák 11 százaléka elégedett vele – ilyen alacsony értéket még egyetlen elnök sem produkált. Németországban pedig a sorkötelezettség visszaállításának terve okozhatja Merz kancellár bukását. „Európa talán lassan észhez tér. Csak érjük meg…” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet a háború tragikus következményeire is:

Újabb kárpátaljai magyar katona, Sima Zoltán esett el a Donyeck megyei harcokban. 

Már több mint hetven magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak.

Washingtoni találkozó az amerikai elnökkel

A kormányfő megerősítette: 

november 7-én Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel, ahol az amerikai–magyar kapcsolatok teljes áttekintése és új alapokra helyezése várható.

Sarm es-Sejk, 2025. október 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: Kaiser Ákos / MTI

A hírlevél végén kiemelte: 

Magyarországon továbbra is a legalacsonyabbak a háztartási áram- és gázárak az Európai Unióban.

 Az Eurostat adatai szerint 2025 első félévében száz kWh villamos energia Magyarországon 10,4 euróba került, míg Németországban ennek csaknem négyszeresét fizették a háztartások.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu