Orbán Viktor: Már több mint hetven magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Lezárult az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlata, az Adaptive Hussars , amelyen a honvédség minden haderőneme részt vett – írta Orbán Viktor a digitális polgári körök legújabb hírlevelében, amiben több fontos bejelentést is tett.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf sikeresnek értékelte a gyakorlatot, amin a honvédség összes haderőneme részt vett, a Bálna Honvédelmi Központban pedig elismeréseket adtak át a magyar és szövetséges katonáknak – számolt be a miniszterelnök.
Orbán Viktor sarkos véleményt mondott Magyar Péter ötletéről
A kormányfő reagált arra a belpolitikai hírre is, hogy a Tisza elnöke etikai kódex javaslatot tett.
Hogy nem szakad le az ég?! Lehallgatja a feleségét, aztán zsarolja, aztán bántalmazza, majd etikáról beszél. Megáll az ész!
– fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök bejelentette: döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Hangsúlyozta,
a kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar emberek zsebében, míg a baloldali és tiszás közgazdászok megszorításokat és nyugdíjadót sürgetnek.
Orbán Viktor arról is írt, hogy november 15-től újabb könnyítések jönnek az Otthon start hitelnél. Pontosítják az első lakásszerző fogalmát, rugalmasabbá válik a tb-jogviszony igazolása, és további módosítások is segítik, hogy még több fiatal és család vehessen igénybe kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelt.
Európa a harmadik világháború felé tart
A hírlevél külpolitikai részében a miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európa háború felé tart, és „új fegyverkezési verseny küszöbén állunk”. Mint írta,
ha szerencsénk lesz, a nyugat-európai vezetők előbb buknak bele a háborús politikába, mintsem kitörhetne a harmadik világháború.
Orbán Viktor szerint Macron népszerűsége történelmi mélyponton van: mindössze a franciák 11 százaléka elégedett vele – ilyen alacsony értéket még egyetlen elnök sem produkált. Németországban pedig a sorkötelezettség visszaállításának terve okozhatja Merz kancellár bukását. „Európa talán lassan észhez tér. Csak érjük meg…” – fogalmazott a miniszterelnök.