Az Európai Bizottság szemét régóta szúrja a magyar családpolitika

„Már évek óta látjuk azt, hogy az Európai Bizottságnak a szemét szúrja” az a jelentős összeg, amelyet a kormány a magyar családokra költ – mondta Koncz Zsófia az M1 aktuális csatorna műsorának keddi adásában.

Forrás: Koncz Zsófia Facebook-oldala

A hangsúlyozta, ez az összeg idén „soha nem látott méretű”, hiszen az országvezetés a GDP 5 százalékát, azaz 4802 milliárd forintot különített el erre a célra – ez csaknem ezermilliárd forinttal több, mint a tavalyi évben.

Megjegyezte, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a jelentésében összegyűjtötte egyebek között azt, hogyan érintené a magyar családtámogatásokat az Ukrajnának szánt 1500 milliárd eurós csomag. Az államtitkár kiemelte, ha ez a finanszírozás megvalósul, akkor veszélybe kerülnek az olyan támogatások, mint az édesanyák szja-mentessége és a családi adókedvezmény intézménye is.