Az Európai Bizottság szemét régóta szúrja a magyar családpolitika

Az Európai Bizottság évek óta bírálja a magyar családpolitikára fordított jelentős forrásokat, miközben az Ukrajnának szánt uniós finanszírozási tervek veszélybe sodorhatják az adókedvezményeket és a családtámogatásokat – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár kedden az M1 aktuális csatorna műsorában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 27. 14:13
„Már évek óta látjuk azt, hogy az Európai Bizottságnak a szemét szúrja” az a jelentős összeg, amelyet a kormány a magyar családokra költ – mondta Koncz Zsófia az M1 aktuális csatorna műsorának keddi adásában.

Forrás: Koncz Zsófia Facebook-oldala

A hangsúlyozta, ez az összeg idén „soha nem látott méretű”, hiszen az országvezetés a GDP 5 százalékát, azaz 4802 milliárd forintot különített el erre a célra – ez csaknem ezermilliárd forinttal több, mint a tavalyi évben.

Megjegyezte, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a jelentésében összegyűjtötte egyebek között azt, hogyan érintené a magyar családtámogatásokat az Ukrajnának szánt 1500 milliárd eurós csomag. Az államtitkár kiemelte, ha ez a finanszírozás megvalósul, akkor veszélybe kerülnek az olyan támogatások, mint az édesanyák szja-mentessége és a családi adókedvezmény intézménye is.

 

Megsarcolná a magyarokat a Tisza Párt is

Koncz Zsófia szerint az Európai Bizottság a progresszív adózást is visszavezetné és a Tisza Párt is „folyamatosan emellett kampányol”. Nyomatékosította, hogyha egy kormány végrehajtaná a bizottság kéréseit, akkor veszélyben lenne mindaz, amelyet a jelenlegi országvezetés az elmúlt években a családtámogatások terén elért.

Az Európai Unió (EU) vezetői leginkább az ukrán jóléti programot szeretnék megvalósítani és másra költenék a magyar családoknak és nyugdíjasoknak szánt forrásokat

– hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki úgy folytatta, hogy . 

az uniós vezetők „nagyon erőteljes pénzgyűjtésbe kezdtek a háború kapcsán”, 800 milliárd eurót a jóléti programra, míg 700 milliárdot a háború finanszírozására költenének.

Az államtitkár ismertette, hogy Magyarországra vetítve ez az összeg egy magyar családnak 1,4 millió forintjába kerülne. Kiemelte, a kormány a magyar családok jólétét szeretné biztosítani a jövőben is, és 

nem az ukrán jóléti programot akarja megvalósítani a magyar emberek pénzén.

Úgy folytatta, a háború kitörése óta az unió már 193 milliárd eurót költött Ukrajnára, emellett már egy 90 milliárd eurós hitel felvételéről is döntöttek. A nemrég bejelentett finanszírozási csomagot agyrémnek nevezte, és leszögezte, hogy amíg a jelenlegi kormány vezeti az országot, meg fogják védeni a családok támogatására hozott intézkedéseket.

Koncz Zsófia hozzátette, egyértelműen látszik, hogy a bizottság jelentésében foglaltakat a Tisza Párt és a DK képviselői végrehajtanák. 

A kormány ezzel szemben nem akar magasabb rezsiárakat, nem akarja finanszírozni a háborút és Ukrajna működését, ezért kikéri a magyarok véleményét a nemzeti petícióban, hogy meg tudják védeni a támogatásokat.

 

Indul a nemzeti petíció

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is nyomatékosította a nemzeti petíció fontosságát. Ismertette, abban a magyarok három dologra mondhatnak nemet: 

  • az orosz–ukrán háború 
  • és Ukrajna működésének finanszírozására, 
  • valamint a rezsiárak háború miatti emelésére.

Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy a magyar emberek és családok bármilyen nehézség esetén, mindent tekintetben számíthattak a nemzeti kormányra. Szerinte az áprilisi választás tétje a magyar családok számára a legnagyobb, mert ők lennének a vesztesei egy „háborúpárti kormánynak” és a nyertesei a „békepárti, nemzeti kormánynak”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


