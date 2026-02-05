Tisza PártFideszAlapjogokért KözpontOrbán ViktorMagyar Péter

Már a kampányrajtnál kiderült, hogy választási vereségre készül a Tisza Párt

Stabil előnnyel fordult rá a választási kampányra a Fidesz–KDNP, miközben kihívója, a Tisza Párt vesztes pozícióban zárta az évet. Magyar Péter pártjának kommunikációja arra vall, hogy a Tisza Párt már a kampány első hónapjában a választási vereségre készül, ezt a felmérések és a Tisza-vezér kommunkációja is megerősíti – mutat rá az Alapjgokért Központ elemzése.

Magyar Nemzet
Forrás: Alapjogokért Központ2026. 02. 05. 7:59
2026 januárjának politikai történései megerősítették a választók benyomását, amely szerint olyan ügyekben, mint a háborútól és Ukrajna nagymértékű finanszírozásától való távolmaradás vagy a rezsicsökkentés megvédése, a jobboldalra számíthatnak. A Tisza Párt viszont legalábbis veszélyt jelent – mutat rá az Alapjogokért Központ elemzése. A kutatásból kiderül, hogy a politikai szereplők versenyében a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt. Beszédes, hogy míg a nemzeti petíció révén a választók elmondhatják véleményüket az említett témaköröket illetően, Magyar Péter „pótcselekvésnek” nevezte a kezdeményezést. 

Forrás: Alapjogokért Központ

Emlékeztetnek: az év első hónapjában Orbán Viktor védelmébe vette a Brüsszel által súlyos támadás alá vont rezsicsökkentést, és kifejezte, hogy vezetésével hazánk nem vesz részt Ukrajna 1500 milliárd dolláros finanszírozási igényének kielégítésében. Ezzel szemben Magyar Péterék a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére keltek azzal, hogy nem vettek részt a róla szóló bizalmatlansági indítványról történő szavazáson.

 A Tisza Párt alárendelt szerepét a felmérések adatain túl maga a pártelnök is igazolta, aki az egyre valószínűbb vereségre készülve – önmerényletről, berepülő drónokról és alkotmányos puccsról delirálva – azt a mítoszt sulykolja legelkötelezettebb szimpatizánsainak, amely szerint a Fidesz–KDNP csalásra készül, noha korábban maga fejtette ki, hogy ez lehetetlen 

–írja az Alapjogokért Központ, amely elemzésében a kampányhajrá eseményeit, azt vizsgálta, hogy hogy miként alakult a politikai küzdőtér az év első hónapjában, a választási csatatér szereplői hogyan teljesítettek januárban és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig hátralévő bő  két hónapot. 

 

Vesztes pozícióban, lejtmenetben a Tisza Párt

A tavalyi év második fele nem hozott jó eredményeket a Tisza Párt számára, összeségében pedig kijelenthető, hogy a 2025-ös évet vesztes pozícióban zárta az ellenzéki formáció. Magyar Péter pártja nem volt képes magához ragadni a napirend uralását, miközben folyamatos károkat szenvedett a Tisza Párt renoméja az ukrán kémbotránynak, a kiszivárgó megszorítási terveknek, Tarr Zoltán elszólásainak vagy időleges igazmondásainak köszönhetően, amelyekből kiderült, hogy titkolják a valódi programjukat, mert annak nyilvánosságra kerülése a bukásukat eredményezné. 

A párt januárban sem volt képes átvenni a politikai kommunikációs folyamatok irányítását, 

tevékenysége sokkal inkább tűnt egy kapkodó és másolásra épülő viselkedésmintasorozatnak, mint politikai kampánynak, ami nem ígér sok jót így a hátralévő két hónapban Magyar Péternek.

 

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP

A Fidesz-KDNP ezzel szemben stabil vezető pozícióból indította el a 2026-os évet, és annak első hónapjában is komoly aktivitással őrizte ezt a helyzetét. Orbán Viktor ugyanis a korábban megszokottól eltérően ezúttal nem a decemberi időszakban, hanem január 5-én tartotta meg a már hagyománynak számító nemzetközi sajtótájékoztatóját, amelyen rekordmagasan, 63 médium képviselője jelent meg. Január 7-én pedig egy nagyrendezvény keretében mutatta be a pártszövetség a budapesti országgyűlési egyéni képviselőjelöltjeit, majd három nappal később a Fidesz kongresszusán ismerhette meg a nyilvánosság mind a 106 országgyűlési egyéni képviselőjelöltet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Mirkó István)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

