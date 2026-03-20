tisza párttarr zoltánválasztásMagyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Itt a teljes története annak, hogyan lepleződött le a Tisza titkolózása

Magyar Péter lehetett a szellemi atyja annak az ötletnek, hogy a Tisza a választásig ne mondja el, mit tervez, ha kormányra kerül. A párt vezető személyiségei, élükön Tarr Zoltánnal azonban őszintén megosztották a nyilvánossággal, hogy erre készülnek, ráadásul sokat beszéltek a párt körül mozgó közgazdászok is. Végül egy kiugrott tiszás középvezető személyében előállt a koronatanú, így mára, akárhogy is próbálkoznak tagadással és fenyegetőzéssel Magyar Péterék, összeállt a teljes történet, ami adóemelésről, megszorításról és kamu választási programról szól. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat feldolgozó cikksorozatunk mostani részében – mint egyfajta közbülső összegzés – bemutatjuk, ami eddig kiderült.

Munkatársunktól
2026. 03. 20. 7:09
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem adta fel ádáz harcát a baloldal, a csütörtöki Kormányinfón például a kormányellenes média próbálta mindenáron bebizonyítani, hogy a Tisza nem akar adót emelni, és a pártnak írt hatszáz oldalas megszorítócsomagnak semmi köze Magyar Péterékhez. Azok kedvéért, akik lemaradtak cikksorozatunk valamely darabjáról vagy kíváncsiak rövidített formában is az összefüggésekre, esetleg eddig csak a Tisza-párti sajtóból tájékozódtak, pontokba szedve bemutatjuk a lényeget.

 

Titkolózni kell a választásig

A kiindulópont Tarr Zoltán. A Tisza alelnöke előbb tavaly márciusban fejtegette, hogy csak a kampány legvégén és csak nagy vonalakban mutatják be programjukat, majd nem sokkal később, augusztusban Etyeken aztán már egészen világosan fogalmazott: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, választást kell nyerni, utána mindent lehet.

 Ezt megmutatjuk videón is:

És hogy nem csak egyszerű elszólás volt, azt bizonyította a párt honvédelmi szakértője. Ruszin-Szendi Romulusz tavaly májusban Komáromban ezt mondta: – Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve. Tarr és Ruszin-Szendi szavait szintén tavasszal Óbudán a Tisza akkori gazdasági tótumfaktuma, Dálnoki Áron ezzel egészítette ki: – Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.

És hogy melyik Péterrel értett egyet Dálnoki? Bizonyosan Magyar Péterrel, aki már néhány héttel politikai színre lépése után, 2024 áprilisában Puzsér Róberttel beszélgetve így fogalmazott

Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.

 

Az adócsökkentést kell eltitkolni?

De mit nem akar a Tisza élcsapata elmondani a választóknak? A választ augusztus végén az Index adta meg, kiszivárgott ugyanis a laphoz egy belső tiszás irat, amely háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését indítványozta a pártvezetésnek. 

A terv durva adóemelést jelentene.

Heteken belül kiderült, hogy ez csupán vékonyka részlete egy hatalmas, részletekbe menően kidolgozott elképzeléshalmaznak. Az Index és a Világgazdaság november végétől kezdődően bemutatott egy Tisza Pártnak készült, hatszáz oldalas megszorítócsomagot. Címe alapján a dokumentum egy tanulmánygyűjtemény a párt 2027 és 2035 közötti konvergenciaprogramjához. Számokkal, egységes koncepcióval és hitelesítő aláírásokkal.

A Tisza egyrészt tagadta, hogy az övé lenne az adóemelési terv vagy éppen a csomag egésze – jött a szokásos lemez hazugságról és propagandáról –, másrészt igyekezett a bírósággal elhallgattatni az erről beszámoló sajtót. Lapunk a napokban – hasonlóan a Riposthoz – jogerősen pert nyert  a Tisza-adó kapcsán a párttal szemben.

 

Két program van: az egyik kamu, a másik megszorítás

Bár Magyar Péterék – igencsak antidemokratikus – elhallgattatási kísérlete nem járt sikerrel, a magyar közélet mégiscsak úgy kanyarodott rá az idei év első napjaira, hogy a Tisza minden létezhető hullámhosszon arról beszélt: nem akar adót emelni. Azt persze jó ideig nem árulta el, hogy ha nem megszorítást, akkor mit ajánl. Végül – nagy nehezen – február elejére ígérték gazdasági programjuk bejelentését.

Ez előtt azonban színre lépett a koronatanú, és a nyilvánosság elé vetette a kirakós hiányzó darabjait. Január végén interjút adott az Indexnek Csercsa Balázs, aki korábban a Tisza egyházügyi munkacsoportját vezette. 

Csercsa sok más mellett arról beszélt, hogy a Tisza a választás előtt népszerű elemeket tartalmazó gazdasági programot, kamuprogramot hirdet, ám hatalomra kerülve nem azt hajtaná végre.

Pontosan ezt mondta: – A pártban látták, hogy ez a konvergenciaprogram nem lesz sikeres a kampányban. Ehelyett kellett egy olyan programot megalkotni, amelyet a kampányban fel lehet használni, amiben olyan elemek vannak, amelyek népszerűek. Ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergenciaprogramot. A konvergenciaprogram pedig nem másra épül, mint arra a hatszáz oldalas csomagra, amely november végén került ki a sajtóhoz. Ezt is megmutatjuk, a vallomásába Csercsa a videó 23. perce után kezd bele:

Hogy, hogy nem, Magyar néhány nappal később, február elején valóban olyan gazdasági programot jelentett be, amely megannyi népszerű ígéretet tartalmazott.

 

A nyüzsgő szakértők

Januári interjújában Csercsának volt még egy fontos kijelentése. A volt munkacsoport-vezető arról is beszélt, hogy számos szakértő dolgozott a Tiszának: ki közvetlenül, névvel vállalta a munkát, ki csak egyfajta tanácsadóként a háttérből. 

Mindez utólag érthetővé teheti, miért jelent meg hirtelen közgazdászok valóságos hadserege Magyar Péterék körül. Többen közülük ráadásul a nyilvánossággal is közölték: programírásban vesznek részt.

Csak példaként:

– Katona Tamás régi szocialista pénzügyes káder már 2024 novemberében arról beszélt a HVG-nek, hogy a Pénzügykutató Zrt. égisze alatt alternatív kormányprogramot írnak. Katona tagja annak a V21 nevű szervezetnek, amely már 2024 márciusában beállt Magyar mögé.

– Petschnig Mária Zita mint a Pénzügykutató tudományos munkatársa 2024 decemberében egy videóinterjúban azt közölte: Magyar Péter közvetítője megkereste őket gazdasági kérdésekben. Petschnig az interjúban elmondta még, hogy gazdasági, nyugdíj- és más programot is írnak a Pénzügykutatóban.

– Petschnig az első tiszásként is emlegetett Kéri László felesége. Kéri nemrég arról beszélt, hogy 16 hónap alatt 103 Tisza-szigetnél tartottak előadást. Kéri ugyan tagadta, hogy írna programot a Tiszának, azt ugyanakkor maga közölte, hogy tanulmányaik közvetítőkön keresztül bőven eljuthatnak a Tiszához.

– Bod Péter Ákos volt jegybankelnök egy Tisza-szigetnél tartott előadásában maga ismerte el, hogy egyeztetett a párt szakmai stábjával a többkulcsos adóról. Bod nagy támogatója a progresszív adónak.

– Surányi György, aki szintén vezette korábban a jegybankot, úgyszintén egy tiszás rendezvény vendégeként elárulta, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza vezetőivel. Surányi éppen a többkulcsos szja-ról magyarázott.

– Bojár Gábor volt SZDSZ-es nagyvállalkozó, aki pénzzel is támogatja a Tiszát, egyszerre agitált a többkulcsos szja és a vagyonadó bevezetése mellett.

 

Magyar nyitotta ki a kaput a megszorításpártiak előtt

Mondhatja persze bárki, hogy egyeztetni akárkivel lehet, és bármit meg lehet hallgatni, az még nem kötelez semmire. S aki ezt mondja, annak igaza is van. Csakhogy a Tisza gazdasági programjának ügyében éppen Magyar Péter jelentette ki, hogy szakkérdésekben a szakmai érvek döntenek, nem a politikaiak. Ezt a rá jellemző módon így fogalmazta meg a Partizánnak 2025 februárjában adott, komoly kudarcnak számító interjúban: – Nem Magyar Péter fogja eldönteni. Dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink. Teljesen mindegy, hogy Magyar Péternek mi az álláspontja. Nem én döntöm el.

Ez alapján pedig nagyon is elfordulhat, hogy a Tiszához dörgölőző közgazdászoknak döntő szavuk lesz az adórendszer és a gazdaságirányítás átalakításában,

ha Magyar Péterék netán tavasszal kormányra kerülnek. Cikksorozatunk majd két tucat részében már bemutattuk, hogy a párt köré verődött szakértők mit tennének, ha szabad lenne a kezük.

Ízekre szednék a nyugdíjrendszert, eltörölnék a Nők40-et, visszavágnák az induló nyugdíjakat, miközben veszélybe kerülne a 13. és a 14. havi nyugdíj.

Eltörölnék a többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét.

– Többkulcsos szja-t vezetnének be.

– Érveltek a vagyonadó mellett.

Csökkentenék a vállalkozások állami támogatását.

A tiszás megszorítások ügyének még korántsem értünk a végére, sok részlet vár még bemutatásra. Itt azonban teszünk egy kitérőt, a jövő héten ugyanis azt részletezzük majd, hogy a Tisza Párt miként alakítaná át – ukrán érdekek és brüsszeli kérés mentén – a magyar energiaügyet.

(Folytatjuk)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.