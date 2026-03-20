Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Itt a teljes története annak, hogyan lepleződött le a Tisza titkolózása

Nem adta fel ádáz harcát a baloldal, a csütörtöki Kormányinfón például a kormányellenes média próbálta mindenáron bebizonyítani, hogy a Tisza nem akar adót emelni, és a pártnak írt hatszáz oldalas megszorítócsomagnak semmi köze Magyar Péterékhez. Azok kedvéért, akik lemaradtak cikksorozatunk valamely darabjáról vagy kíváncsiak rövidített formában is az összefüggésekre, esetleg eddig csak a Tisza-párti sajtóból tájékozódtak, pontokba szedve bemutatjuk a lényeget.

Titkolózni kell a választásig

A kiindulópont Tarr Zoltán. A Tisza alelnöke előbb tavaly márciusban fejtegette, hogy csak a kampány legvégén és csak nagy vonalakban mutatják be programjukat, majd nem sokkal később, augusztusban Etyeken aztán már egészen világosan fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, választást kell nyerni, utána mindent lehet.

És hogy nem csak egyszerű elszólás volt, azt bizonyította a párt honvédelmi szakértője. Ruszin-Szendi Romulusz tavaly májusban Komáromban ezt mondta: – Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve. Tarr és Ruszin-Szendi szavait szintén tavasszal Óbudán a Tisza akkori gazdasági tótumfaktuma, Dálnoki Áron ezzel egészítette ki: – Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.

És hogy melyik Péterrel értett egyet Dálnoki? Bizonyosan Magyar Péterrel, aki már néhány héttel politikai színre lépése után, 2024 áprilisában Puzsér Róberttel beszélgetve így fogalmazott:

Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.

Az adócsökkentést kell eltitkolni?

De mit nem akar a Tisza élcsapata elmondani a választóknak? A választ augusztus végén az Index adta meg, kiszivárgott ugyanis a laphoz egy belső tiszás irat, amely háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését indítványozta a pártvezetésnek.

A terv durva adóemelést jelentene.

Heteken belül kiderült, hogy ez csupán vékonyka részlete egy hatalmas, részletekbe menően kidolgozott elképzeléshalmaznak. Az Index és a Világgazdaság november végétől kezdődően bemutatott egy Tisza Pártnak készült, hatszáz oldalas megszorítócsomagot. Címe alapján a dokumentum egy tanulmánygyűjtemény a párt 2027 és 2035 közötti konvergenciaprogramjához. Számokkal, egységes koncepcióval és hitelesítő aláírásokkal.