Minden az időzítésen múlik

Tény, hogy a rossz hírek végeláthatatlanul sorjáznak a gázpiacon. Először Moszkva elzárta a csapokat, majd valószínűtlenül hosszú ideig tartott a nyár folyamán az Északi Áramlat turbináinak karbantartása, majd maguk a vezetékek is megsérültek. És közben folyamatosan ott van a legnagyobb kockázat: egy átlagnál hidegebb tél. Az ősz kedvezett Európának, ugyanis sorra dőltek a hőmérsékleti csúcsok,

november közepéig nem indult el érdemben a fűtési szezon. Ez a hónapos csúszás pedig elegendő volt arra, hogy Európa-szerte feltöltsék a gáztárolókat. Amelyek persze nem fedezik a fogyasztást – főként hideg időjárás esetén nem biztosítanak elegendő mennyiséget.

Ha folytatódik az enyhe idő, a lakosság is könnyebben tud spórolni a tüzelőanyaggal, összhangban a vezető politikusok iránymutatásaival. Átlag alatti novemberi és decemberi hőmérséklet esetén Európa további gázáreséssel számolhat, elkerülheti a recessziót, és az infláció is a vártnál korábban áll csökkenő pályára, az Európai Központi Bank is lazíthat a kamatemeléseken – írja a Bloomberg.

Az európai energiahálózatok időben reagáltak

Némi remény nyújt az elemzés szerint, hogy nem várt módon helytálltak eddig az európai energiahálózatok. Gyorsan felhalmozódtak a cseppfolyósított földgázkészletek (LNG), és a kereslet is jelentősen visszaesett. Emellett az európai uniós koordináció elősegítette, hogy a gáz folyamatosan oda áramoljon, ahol szükség van rá. Összességében magas szintre sikerült felölteni a tárolókat – hangsúlyozza az elemzés.

A Bloomberg a téli előrejelzésében összességében 17 százalékos gázfogyasztás-csökkenést valószínűsít a télre.

Ha valóban ekkora visszaesést hoznak az elkövetkező hónapok, akkor az árak 175 euró körül alakulhatnak megawattóránként, ami azt jelentené, hogy az európai országok GDP-jük négy százalékát költik majd gázra. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy elkerüljék a recessziót, de a gazdaságok mindössze 0,3 százalékkal eshetnek majd vissza.