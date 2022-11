Egyre dominánsabbak a távol-keleti autómárkák Európában

Pár évtizeden belül eltűnhetnek a hazai utakról a legnagyobb európai autógyárak márkái, ha nem áll meg a koronavírus-járvány kezdete óta megfigyelhető folyamat, amely új személygépjárművek regisztrációjából kiolvasható:

2019-ben, a járvány előtti Magyarországon a húsz legnépszerűbb autótípus közül hat volt távol-keleti, de 2022 első fél évére ez a szám 12-re nőtt.

Ez idő alatt olyan, korábban népszerűnek tartott márkák szorultak vissza az eladási listákon, mint a Skoda Octavia, az Opel Astra vagy a Ford Focus, helyüket pedig japán és dél-koreai márkák vették át: a Toyota Corolla feljött a tizedikről a negyedikre, a Kia Ceed a hetedikből harmadik pozícióba, a Suzuki pedig úgy is meg tudta őrizni vezető pozícióját, hogy eközben jelentősen visszaesett a Vitara az eladásokban. A márkák versenyében már kiegyenlítettebb a helyzet, de ott is a Toyota és a Suzuki viszi a prímet, a legnépszerűbb európai vállalat a Volkswagen.

Fennáll a lehetősége, hogy az európai autóipar Kelet-Ázsiával szemben a korábbinál hátrányosabb helyzetbe kerül. Hogy ez milyen mértékben érződik már most a termelésben, az nagyon nagy kérdés

– mondta VG-nek Matheika Zoltán, a Kopint–Tárki vezető kutatója, iparszakértő, aki szerint messzemenő következtetéseket ezekből a számokból még nem szabad levonni, mert az eladásokat befolyásolhatta, hogy melyik cég tudta a legkisebb fennakadásokkal időre szállítani a járműveket, vagy hogy a fennakadásokban mekkora szerepe volt az idei év fejleményeinek, köztük az EU-t különösen sújtó energiaválságnak.

Matheika Zoltán arra is rámutatott, hogy Magyarország helyzete egy fokkal azért is jobb a jelen lévő prémium márkák miatt, mert keresleti oldalon a luxusautók piaca stabilabb lesz a tömegautókénál a következő években, és ez a magyar autóipar jó részének a relatív helyzetét is javíthatja – olvasható a Vg.hu-n.

Borítókép: az új Toyota Corolla Cross GR Sport a 38. Bangkoki Autószalon sajtónapján, 2021. november 30-án (Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit)