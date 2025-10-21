Már készül Orbán Viktor ünnepi beszéde

A Tisza követi Brüsszel parancsait

A miniszterelnök hozzátette, hogy a nap folyamán a parlamentben is fontos szavazások várhatók.

Minden vállalásunkat teljesítjük. Fix 3 százalékos Otthon start. Fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak. Adómentesség az édesanyáknak. Adómentes csed és gyed. A családi adókedvezményt megduplázzuk

– sorolta Orbán Viktor. Jelezte, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a családok és a nyugdíjasok támogatása mellett.

„Élelmiszer-utalványt adunk az időseknek, megvédjük a 13. havi nyugdíjat, és vizsgáljuk a 14. havi lehetőségét” – emlékeztetett.

A bejegyzésben a miniszterelnök az ellenzéki Tisza Pártot is bírálta, amely megszüntetne a lakosságot érintő számos kedvezményt:

Ha jön a Tisza, ezeknek kampó.

„Ráadásul bevezetnék a Tisza-adót a jövedelmekre, a nyugdíjadóba pedig belerokkannának az idősek” – tette hozzá.

A kormányfő szerint az ellenzék „Weber és Brüsszel parancsát hajtja végre”, mivel „kell a pénz Ukrajnának”, és „a magyarok nem fontosak nekik”.