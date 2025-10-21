Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Már készül Orbán Viktor ünnepi beszéde

Élelmiszer-utalványt adunk az időseknek, megvédjük a 13. havi nyugdíjat és vizsgáljuk a 14. havi lehetőségét – üzente a miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak. Hozzátette: ha jön a Tisza, ezeknek kampó. Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy az ünnepi beszéde lassan már összeállt, amelyet október 23-án a Kossuth téren mond el.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 12:14
Orbán Viktornak ezúttal is sűrű napja lesz, de nem mulasztotta el, hogy tájékoztassa a Harcosok Klubja tagjait.

Budapest, 2025. október 21. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (első sor, j) az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 21-én. Balról Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Elsőként a Mol százhalombattai finomítójában történt robbanással kapcsolatosan adott tájékoztatást.

– Reggel egyeztettem a belügyminiszterrel és a Mol vezetőivel. A Mol ellenőrzés alatt tartja az eseményeket. Az ország üzemanyag-ellátása biztosított, a tűzesetet szigorúan kivizsgáljuk – közölte a kormányfő.

 

A Tisza követi Brüsszel parancsait

A miniszterelnök hozzátette, hogy a nap folyamán a parlamentben is fontos szavazások várhatók.

Minden vállalásunkat teljesítjük. Fix 3 százalékos Otthon start. Fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak. Adómentesség az édesanyáknak. Adómentes csed és gyed. A családi adókedvezményt megduplázzuk

– sorolta Orbán Viktor. Jelezte, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a családok és a nyugdíjasok támogatása mellett.

Élelmiszer-utalványt adunk az időseknek, megvédjük a 13. havi nyugdíjat, és vizsgáljuk a 14. havi lehetőségét” – emlékeztetett.

A bejegyzésben a miniszterelnök az ellenzéki Tisza Pártot is bírálta, amely megszüntetne a lakosságot érintő számos kedvezményt:

Ha jön a Tisza, ezeknek kampó.

„Ráadásul bevezetnék a Tisza-adót a jövedelmekre, a nyugdíjadóba pedig belerokkannának az idősek” – tette hozzá.

A kormányfő szerint az ellenzék „Weber és Brüsszel parancsát hajtja végre”, mivel „kell a pénz Ukrajnának”, és „a magyarok nem fontosak nekik”.

 

Már készül az ünnepi beszéd

A miniszterelnök kitért nemzetközi kötelezettségeire is.

„Délután telefonos egyeztetés António Costával, az Európai Tanács elnökével. A nemzeti ünnep és a békemenet után egyenesen Brüsszelbe utazom, uniós csúcs következik. Brüsszelnek Ukrajna a fontos. Nekem Magyarország. Nehéz meccs lesz” – közölte Orbán Viktor.

Az ünnepi beszéd a fejemben már alakul, lassan tollra és papírra is szükségem lesz

– árulta el a miniszterelnök.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta bejegyzését a kormányfő, hozzátéve: „Még 173 nap!”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

